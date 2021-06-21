Yeni sezon öncesinde sözleşmesi biten ve kiralık süreleri dolan birçok isimle yollarını ayıran Galatasaray ’da, Terim’le imzaların atılmasının ardından transferde yoğun bir hareketlilik bekleniyor. Tecrübeli teknik adamla yeni sezonun yol haritasını belirleyecek olan Başkan Elmas’ın, gelecek rapor doğrultusunda ekibiyle birlikte 4 koldan girişimlere başlaması planlanıyor. İlk etapta, teknik direktör Fatih Terim’in ısrarla kadrosunda tutmak istediği; Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu’na ek olarak; Mert Çetin ve Kaan Ayhan’ın, Aslan yapılması planlanıyor.

Gelen teklifler değerlendirilecek

Gelecek oyunculara ek olarak teklif alan ve ayrılmak isteyen isimler için de bir çalışma yapılıp hızlı bir şekilde transfer bütçesi oluşturularak operasyonun tek tek yapılacağı düşünülüyor.