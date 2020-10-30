Ara transfer döneminin başlamasına daha 2 ay var, ancak Galatasaray'da somut adımlar şimdiden atılmaya başlandı. Teknik direktör Fatih Terim'le yapılan zirve sonrası alınan kararla birlikte, mevcut kadronun büyük ölçüde değiştirilmesi hedefleniyor.

Bu doğrultuda Ocak ayı, tıpkı bir ana transfer dönemi gibi kullanılacak. Hem gönderilecek isimler hem de alınması düşünülen oyuncularla ilgili girişimler yapılıyor. Sarı-Kırmızılılar ilk olarak Henry Onyekuru ve Seri'yle anlaştı. İki oyuncunun da kiralanması konusunda Monaco ve Fulham'la gerekli temaslar kuruldu. Görüşmelerin şu ana kadar olumlu seyrettiği ve iki oyuncunun da Ocak ayında Galatasaray'a katılmasının yüksek ihtimal olduğu belirtiliyor.

Cim Bom'dan haber bekliyorlar

Ara transfer operasyonu bununla sınırlı kalmayacak. Fenerbahçe ile yollarını ayırır ayırmaz Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Gary Rodrigues de Sarı-Kırmızılı kulüpten haber bekliyor. Yıldız futbolcu da, Al İttihad Kulübü’nden 1.5 sezonluğuna kiralanacak. Yine Fatih hocanın çok istediği oyuncular arasında yer alan Kenan Karaman'la da yeni bir görüşme gerçekleşti. Kulübü Düsseldorf'la mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Milli forvet, Galatasaray'ın tüm şartlarını kabul etti.

Kenan Karaman'da büyük avantaj

Sarı-Kırmızılılar, Kenan'ı uygun bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmaya çalışacak. Alman kulübünün fiyat yükseltmesi halinde, oyuncunun sezon sonunda boşa çıkacak olması koz olarak kullanılacak. Kenan'ın Galatasaray'da oynamayı çok istemesi, Cim Bom'un en büyük avantajı. Operasyonun sorunsuz gerçekleşmesi halinde, Aslan iki hızlı kanat oyuncusu, bir oyun kurucu ve bir de forvete kavuşmuş olacak.

Metin Karabaş