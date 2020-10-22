Galatasaray’da işler hiç de yolunda gitmiyor. Ortam bir hayli gergin, alınan sonuçlar ortada... Peki Aslan’da neler oluyor? Perde arkasında yaşananlar ve bilinmeyenleri araştırdık, karşımıza ilginç detaylar çıktı.

Teknik Direktör Fatih Terim, önce ‘üçüncü kızım’ dediği Hande Sümertaş, ardından de hemşehrisi de olan yardımcısı Hasan Şaş ile yollarını ayırdı. Bunlar bilinenler... Ama duyulmayanları görebilmek için iki sezon geriye gidelim.

İlk kırılma Gomis’in gidişi sonrasında başladı.

Santrfor aranıyor, çeşitli isimlerin adı geçiyordu. Ancak transferin son gününde limitlerin yetersiz olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine apar topar Ömer Bayram getirilirken, mali işlerden sorumlu isim Sedef Hacısalihoğlu da gönderildi.

Ama Galatasaray’da işler hiç doğru gitmedi. Geçen sezonun devre arasında bu kez meşhur Alan Carvalho olayı yaşandı. Çin’de oynayan oyuncu için İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak’ın, ‘aldık’ diye açıklama yaptığını anımsayın. Ne var ki, Alan’ın menajeriyle gerçekleşen Dubai buluşmasında tartışma çıktı ve transfer işi yattı, başka bir deyişle patladılar!

Bu olay nedeniyle ünlü hocanın çılgına döndüğü, kulaktan kulağa dolaşıyor hala! Alan transferi yatınca alelacele Diagne’yi aldılar. Bir yanda Ozan Kabak satıldı diye sevinirken, diğer yanda Diagne’nin yüksek bonservis bedeli ortada...

Kaldı ki ‘eğri oturacağız, doğruyu söyleyeceğiz’ arkadaş... Terim Ozan Kabak’ın da satılmasını asla istemedi.

Ozan Kabak satılınca Terim’in yakın çevresine, “Arkamdan iş çevirdiniz” diyerek Albayrak ve Futbol İdari Koordinatörü Hanedar’a çıkıştığı yolunda iddialar hala sıcaklığını koruyor.

Başarısızlık birikimi

Bu yaz döneminde ise en büyük beklenti oyuncu satışlarından gelecek paralar idi. Şükrü Hanedar ne yapacaktı? Oyuncu satacaktı. Belhanda ve Feghouli’yi Hanedar pazarlayacak, yerlerine yenileri alınacaktı. Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar, Terim’e, “Merak etme, ikisini satacağız, yerine oyuncular alacağız” diye bilgilendirdiklerini de biliyoruz.

Gelin görün ki, ne satılan var, ne de yeni alınan oyuncu...

Anımsayın, Rangers maçının sonrasında Terim, “Satış yapmayı beceremiyoruz” mesajında kimleri işaret ediyordu? Albayrak ve Hanedar’ı...

Terim öfkeliydi... Niye onun istediği bir orta saha oyuncusu alınamıyordu. Sonuçta her transfer döneminde yaşanan başarısızlıklar, birikerek bugünlere kadar geldi.

Ayrıca bu süreçte Şükrü Hanedar’ın her olay sonrası Abdurrahim Albayrak’a yakınlaşması hocanın gönül bağlarını da kopardı. Bu sürecin Hanedar’ı, “Sen Abdurrahim Albayrak’ın yanına git, onun yanında çalış, o seni yanına alsın” düşüncesine götürdüğünü düşünüyorum.

Zaten Hanedar transfer döneminde ofisini Altur’a taşıdığı ve çalışmalarını burada sürdürdüğü de gelen iddialar arasında. Yani Terim-Hanedar ipleri gerildi, gerildi ve koptu...

Öyle ki geçtiğimiz hafta Hanedar, Florya’daki ofisinden eşyalarını topladı, Terim’den uzak bir odaya taşındı.

İşin özeti, hoca Hanedar’a ‘git’ diyor, kapıyı gösteriyor mesajını veriyor. Hanedar ise resmen gönderilmeyi bekliyor, yani istifa etmiyor. (Milliyet)