Galatasaray’da orta saha operasyonu devam ediyor. En azından iki takviye yapmayı hedefleyen Sarı-Kırmızılılar, bu doğrultuda birçok isimle temas kurarken, yönetimin şu sıralarda üzerinde durduğu iki oyuncunun kim olduğu ortaya çıktı. Bunlardan biri, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Mehmet Ekici... Fatih hoca, sakatlıkla ilgili bir problemi olmaması durumunda, 30 yaşındaki futbolcuyu oyun kurucu olarak kullanmayı düşünüyor. Ekici’nin maliyetinin de kulübü zorlamayacağı belirtiliyor. Diğer taraftan yerli kontenjanında yer alması da şu an için Mehmet Ekici’yi bir adım öne geçiren avantajlar olarak görülüyor.

Kararı Bournemouth verecek

Öte yandan Jefferson Lerma’nın kiralanması için de girişimler sürüyor. Şu ana kadar gerçekleşen diğer temaslardan istediği sonucu alamayan Sarı-Kırmızılılar, bu hafta Bournemouth kulübüyle bir kez daha masaya oturacak. Özellikle Lerma’nın Galatasaray’da oynamayı kabul etmesi ve mali şartlarda orta yol bulunmuş olması, Aslan’ı mutlu sona bir adım daha yaklaştırıyor. Şimdi Bournemouth’un kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro seviyesine düşmesi beklenecek.

Metin Karabaş











