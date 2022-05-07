Galatasaray çok başarısız bir sezonu geride bıraksa da Avrupalı scoutlar birçok oyuncuyu listesine aldı. Son Sivasspor maçı için de Nef Stadyumu'na Almanya, Fransa ve İtalya'dan gözlemciler geldi. Kerem, Marcao, Nelsson ve Mohamed'in yanı sıra Adana Demirspor'da kiralık oynayan Yunus Akgün için sarı-kırmızılı kulübe resmi teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

HARCAMA YETKİSİ YOK AMA SATABİLİR

11 Haziran'daki seçime kadar görevine devam edecek Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın, yönetim bütçesi onaylanmadığı için bonservis harcama yetkisi yok. Ancak oyuncu satışı yapabilmesi için bir engel bulunmuyor. Elmas, 10 milyon Euro üzerinde cazip teklifler gelmesi halinde değerlendirmeye alacak. Başkanın danışmanı Luis Campos ve İtalyan sportif direktör Sensibile, Galatasaraylı yıldızların yüksek rakamlara satışı için bağlantılarını kullanacak.

Sabah







