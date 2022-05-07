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Galatasaray'da transfer için alt limit belli oldu: 10 milyon Euro

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 5 kritik oyuncusu için alt limiti belirledi. Kerem, Marcao, Nelsson ve Mohamed'in yanı sıra Yunus Akgün için de kapıyı çalanlara 10 milyon Euro vurgusu yapılıyor. Başkan danışmanı Campos ile sportif direktör Sensibile tüm bağlantıları ile bu operasyonu yönetiyor.

07 Mayıs 2022, Cumartesi 09:06 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da transfer için alt limit belli oldu: 10 milyon Euro

Galatasaray çok başarısız bir sezonu geride bıraksa da Avrupalı scoutlar birçok oyuncuyu listesine aldı. Son Sivasspor maçı için de Nef Stadyumu'na Almanya, Fransa ve İtalya'dan gözlemciler geldi. Kerem, Marcao, Nelsson ve Mohamed'in yanı sıra Adana Demirspor'da kiralık oynayan Yunus Akgün için sarı-kırmızılı kulübe resmi teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

HARCAMA YETKİSİ YOK AMA SATABİLİR

11 Haziran'daki seçime kadar görevine devam edecek Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın, yönetim bütçesi onaylanmadığı için bonservis harcama yetkisi yok. Ancak oyuncu satışı yapabilmesi için bir engel bulunmuyor. Elmas, 10 milyon Euro üzerinde cazip teklifler gelmesi halinde değerlendirmeye alacak. Başkanın danışmanı Luis Campos ve İtalyan sportif direktör Sensibile, Galatasaraylı yıldızların yüksek rakamlara satışı için bağlantılarını kullanacak.

Sabah


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