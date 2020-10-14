Galatasaray'da transfer harekatı! Marcao yerine Strandberg

Transfer döneminde mevcut kadrosundaki oyunculara bir kaç takviye yapan Galatasaray ara dönem transfer çalışmalarına hızlı başladı. Sarı Kırmızılı yönetim Marcao'nun ayrılması halinde Norveç Milli Takımı'nın stoperi Stefan Strandberg'ı kadrosuna katmak istiyor.

14 Ekim 2020, Çarşamba 13:28 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da transfer harekatı! Marcao yerine Strandberg

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Ülkeler Ligi maçlarını yakından takip ediyor. Pazar akşamı da Norveç'in, Romanya'yla oynadığı maçta konuk ekipten Cicaldau'yu izlemek istedi.

Ancak Haaland ve Sörloth'un şov yaptığı maçta tecrübeli çalıştırıcının ilgisini çeken Norveç Milli Takımı'nın stoperi Stefan Strandberg oldu.

Öncelikle "regista" aramasına rağmen Marcao'nun ayrılma ihtimalini düşünen Terim'in 30 yaşındaki futbolcunun performansını beğendiği ifade edildi.


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Bir Norveçli daha

Ara transfer döneminde ünlü takımları peşine takan Marcao'nun satılması planlanırken yerine de anlaşma sağlanırsa Stefan Strandberg alınacak. Rusya'nın Ural takımında oynayan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli oyuncu için kulübüne de az da olsa bir bonservis bedeli teklif edilecek. Martin Linnes ve Omar Elabdellaoui'nin Galatasaray'da forma giymesi de bu transferin bitme olasılığını güçlendiriyor.

Stefan Strandberg ve kulübü ile kısa süre içinde temasa geçilmesi planlanıyor.

Sabah


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