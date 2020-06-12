Galatasaray şampiyonluk planları kurarken diğer taraftan gelecek sezon için kolları sıvadı. Yönetimin sağ bek arayışlarına hız verdiği öğrenilirken 4 isimle görüştüğü ortaya çıktı. Listenin başında A. Madrid'li Santiago Arias ilk sırada.

3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

A.Madrid'le 3 sene daha sözleşmesi bulunan Kolombiyalı yıldızın öncelikle kiralık olarak düşünüldüğü ortaya çıktı. 28 yaşındaki futbolcunun menajeriyle de görüşüldüğü öne sürüldü.

GÖRÜŞMELER ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Listede bu oyununun dışında Rennes'te oynayan Hamari Traore, Tigres'li Luis Rodriguez ve Unam Pumas'lı Alan Mozo da bulunuyor. Bu yıldızlar için görüşmeler aralıksız devam ediyor.

RODRIGUEZ'İN BONSERVİSİ YOK

Luis Rodriguez'e bonservis bedeli ödenmeyecek olması G.Saray için bir avantaj olarak gösteriliyor. Yönetimin 4 futbolcudan birini mutlaka kadroya katmaya kararlı olduğu belirlendi.

A.Madrid'de 2. sezonunu geçiren Arias bu sezon 10 resmi maçta forma giydi. Kolombiyalı 4 sezon da PSV'de oynamıştı. Arias'ın 3 yıllık daha sözleşmesi var. (Takvim)