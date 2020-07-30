Galatasaray'da transfer gelişmesi! Lemina'nın yerine Lerma!
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Ön libero arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, Lemina'nın yerine o bölgeye Bournemouth forması giyen Jefferson Lerma'yı gözüne kestirdi.
Kiralık sözleşmesi sona eren Mario Lemina ile yolları ayıran Galatasaray'da ön libero arayışları sürüyor.
Ada basınına göre Sarı-Kırmızılılar, Premier Lig'den düşen Bournemouth'ta forma giyen Jefferson Lerma'yı gözüne kestirdi.
Yönetim, İngiliz kulübüyle masaya oturdu. Gelen bilgilere göre Galatasaray, Kolombiyalı yıldızı 1 yıllığına kiralamak istiyor.
Bournemouth'un 1.5 milyon Euro istediği, Cimbom'un ise bedelsiz kiralama istediği belirlendi. (Takvim)