Kulüpler oyuncu listelerini UEFA'ya iletti, Avrupa kadroları belli oldu. Ancak Galatasaray , Süper Lig serüvenini de düşünerek aynı hedefler doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, 8 Eylül'e kadar gündemdeki her oyuncu için şartları sonuna kadar zorlayacak. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim arasında gerçekleşen son görüşmede 3-4 takviye daha yapılmasına karar verildi. 6 numara, yerli bir stoper ve yerli bir kaleci transferine kesin gözüyle bakılıyor. Dördüncü transfer ise anlaşma sağlanırsa, Gedson Fernandes olacak gibi görünüyor.

Gedson olmazsa olmaz

Sarı-Kırmızılılar, Portekizli orta saha oyuncusunu ne pahasına olursa olsun kadrosuna katmak için Benfica ile görüşmeleri sürdürüyor. Kulübünün kiralık olarak bırakmadığı 22 yaşındaki futbolcu için kesenin ağzı açıldı, en kötü ihtimalle sezon sonu zorunlu satın almayla birlikte kiralama formülü gündemde. Fatih hocanın, Gedson Fernandes'i, 6- 8-10 numara fark etmeden, orta sahanın her bölgesinde kullanmak istediği ve bu transfere çok önem verdiği belirtiliyor.

Okay yükü hafifletecek

Gedson'un transferinden bağımsız olarak, ön liberoya Okay Yokuşlu takviyesi için Celta Vigo ile temaslar hız kesmeden devam ediyor. İspanyol kulübünün tecrübeli orta sahayı kadroda düşünmemesi, Aslan'ın en büyük avantajı. Bir yandan bonservis pazarlığı var, diğer taraftan kiralık seçeneği masada. Orta sahanın savunma yükünü azaltmak ve çok kaliteli bir yerliyi daha kadroya dahil etmek için, Okay'la ilgili girişimlerin son gün son dakikaya kadar süreceği bildirildi.

Sadece Kaan Ayhan yok

Yerli stoper takviyesi için de Galatasaray'ın önemli temasları var. Beşiktaş 'ın da gündeminde bulunan Kaan Ayhan'dan hâlâ vazgeçilmiş değil. Ancak yıldız savunmacının yükselen piyasa değeri, iki kulübün de elini kolunu bağlamış durumda. Galatasaray cephesi her ihtimale karşın Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı ve Gençlerbirliği'nden Arda Kızıldağ'ın bonservisleri için de kulüpleriyle pazarlık halinde.

İrfan Can için pazarlık

Hedefler arasında bir de yerli kaleci takviyesi bulunuyor. İsmail Çipe, Fatih Öztürk ve Berk Balaban yetersiz bulunurken, Terim'in isteğiyle, Muslera'yı da geride bırakabilecek bir kaleci transferi hedefleniyor. Bu çerçevede İrfan Can Eğribayat için Göztepe ile telefon trafiği hiç kesilmiyor. Taraflar maddi konularda bir türlü ortak noktada buluşamazken, Sarı- Kırmızılılar'ın alternatif bir liste hazırladığı ve son dakikaya kadar bu isimler için girişimlerin yapılacağı öğrenildi.