Galatasaray’da Trabzonspor maçında 2 değişiklik

Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray, son oynadıkları Göztepe maçına göre 11’de 2 değişiklik yaptı. Luyindama’nın yerine cezası biten Marcao'ya şans verilirken, Mbaye Diagne’nin yokluğunda da Oğulcan Çağlayan görevlendirildi. Diagne'nin ailesinde bir kişinin korona virüs testi pozitif çıktığı açıklanmıştı. Senegalli futbolcu, söz konusu aile bireyiyle hastalık sürecinde direkt teması olmamasına ve iki gün arayla yapılan iki testinin de negatif olmasına rağmen tedbir amaçla Trabzon’a götürülmedi. Sahaya Arda Turan kaptan olarak çıktı.

Kırmızı kart cezası ve sakatlığından dolayı uzun süredir sahalardan uzak olan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, 63 gün sonra maç kadrosunda yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in cezasından dolayı takımın başında Yardımcı Antrenör Levent Şahin yer aldı.

Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor karşısına Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Sofinae Feghouli, Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan 11’i ile çıktı.

Yedeklerde ise Kerem Yusuf Ersunar, Şener Özbayraklı, Radamel Falcao, Martin Linnes, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Christian Luyindama, Emin Bayram, Jesse Sekidika ve Ali Yavuz Kol bekledi.

Sakatlıkları bulunan Ryan Babel, Etebo ve Muslera ise kadroda bulunmuyor.