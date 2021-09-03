Süper Lig ’in 4. haftasında Trabzonspor ’la karşılaşacak Galatasaray , hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri ve yüksek şiddetli koşular gerçekleştirildi.

Bir süre yediye yedi hedefsiz pas oyunu oynayan sarı-kırmızılı oyuncular, antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale maç yaptı.

Antrenmana milli takım kamplarında bulunan oyuncular katılmazken, Marcao Teixeira takımla çalıştı. Arda Turan’ın ise tedavisine devam edildi.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.