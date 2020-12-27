Geçirdiği koronavirüs sonrası Karagümrükspor maçında formasına kavuşan Arda Turan, son iki haftadır ağırlığını hissettirmeye başladı. Göztepe mücadelesinde şık br gole imza atan kaptan, dün de kalitesini gösterdi. İlk yarının sonunda Emre Kılınç’ın kaleciden dönen topunu iyi takip sonrası ağlara yollayan tecrübeli futbolcu, adeta Trabzonspor’un savunmadaki kilidini çözdü. Sahada kaldığı 71 dakika boyunca müthiş mücadele eden ve özellikle Fatih Terim’in yokluğunda liderlik görevini harfiyen yerine getiren Arda, Trabzonspor derbisinin kahramanlarından biri oldu.



