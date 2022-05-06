Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, önümüzdeki sezon Florya'da olmayacağını oyuncularına iletirken, ligin kalan bölümü için de bir ricada bulundu. "Önümüzdeki sezon ben yokum" diyen İspanyol çalıştırıcı, "Kalan 3 maçı benim için kazanmanızı istiyorum. Ne olursa olsun ligi en iyi yerde bitirmek zorundayız" ifadelerini kullandı. Torrent'ten tüm çalışma dönemini kapsayan bir rapor isteyen Galatasaray Başkanı Burak Elmas, önümüzdeki günlerde tecrübeli hocanın görevine son vermeye hazırlanıyor. Bir numaralı hoca adayı Okan Buruk olan Elmas, 11 Haziran'daki kongre öncesi bu operasyonu tamamlamanın peşinde.

Tazminat konusu masada

Elmas, ekibiyle beraber 2.4 milyon Euro tazminatı bulunan Domenec Torrent'ten indirim bekliyor. İspanyol hocanın 1.5 milyon Euro'yu kabul etmesi durumunda bu paranın 3 yıla yayılarak ödenmesi düşünülüyor. Kulübe yakın kaynaklar, Torrent'in Başakşehir deplasmanı sonrası Türkiye'den ayrılmaya hazırlandığını ifade ediyor.



