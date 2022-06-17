Galatasaray 'da teknik direktör konusunda belirsizlik sürüyor. Sarı kırmızılı takımla 1 yıl daha sözleşmesi olan Domenec Torrent yeni yönetimden haber bekliyor. Habertürk'ten Ayhan Şensoy'a konuşan İspanyol teknik adam, ''Yeni yönetimden kimse beni aramadı. Ben göreve devam edecek gibi çalışmalarımı sürdürüyorum. Umarım kısa sürede yeni yöneticilerle konuşma şansım olur'' dedi. İspanyol teknik adam tatil için dün ülkesine gitti. Torrent önümüzdeki hafta İstanbul'a döneceğini söyledi.

Galatasaray'da bir yandan da yeni hoca arayışı var. Marco Rose'nin menajeriyle yapılan görüşmeden olumsuz yanıt alındı. Alman teknik adamın ekibiyle birlikte yıllık maliyeti 5 milyon euro'yu buluyor. Ayrıca Rose Türkiye'de çalışmaya pek sıcak bakmıyor. Türk teknik direktörler içinde tek aday olan Okan Buruk ise bekletiliyor.







