Galatasaray 'da Sivasspor mağlubiyeti sonrası Domenec Torrent ile yolların ayrılacağı yönünde birçok iddia var. Saha içi performansı ve sonuçlarının yanı sıra İspanyol hocanın maçın ardından, "Geldiğimizde kuĺüp boştu, analizler yoktu, bilgisayarlarda program yoktu, 20 yıl öncesini unutun" gibi sözleri yöneticiler tarafından da hoş karşılanmadı.

Başkan ve yöneticiler Torrent'in uzun süre arkasında durdu. Daha önce pek çok kez olumsuz sonuçların ardından ayrılık beklenirken o dönem yönetim yolları ayırmanın erken olacağını düşünüyordu ama bu defa istişarelerde zamanın geldiği, Galatasaray camiasının Torrent'i sevemediği ve sevemeyeceği sonucu çıktı.

Torrent'ten Mancini duruşu bekleniyor

Başkan Burak Elmas henüz Domenec Torrent ile ayrılık masasına oturulmadı ama çok yakında ikili arasında bir görüşme yapılacak. Yöneticilerin söylediklerine göre Domenec Torrent'ten, sarı kırmızılı takımda 2013-14 sezonunda görev yapan İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'nin ayrılırken sergilediği duruş bekleniyor.

1,5 milyon Euroluk hak edişini bırakacak mı?

Mancini, Galatasaray'dan ayrılırken hak edişini kulüpte bırakmıştı. Sarı kırmızılı kulüple 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Torrent'in de gelecek sezondan 1.5 milyon Euro'luk hak edişi var. Torrent bir ayrılık durumunda bu parayı bırakmaya yanaşıp yanaşmayacağı merak konusu.

Torrent ile ayrılık seçim hamlesi mi?

30 Nisan'da yapılması planlanan seçimin mahkeminin tedbir kararıyla iptal olmasıyla birlikte beraber Galatasaray camiasında komplo teorileri arttı. Burak Elmas yönetiminin Torrent'le ayrılığı düşünmesinin ardından yatan sebebin seçim için bir hamle olup olradığı sorusu soruluyor.

Bu iddiaya göre, Burak Elmas'ın da 11 Haziran'da seçime gireceği ve Torrent'i göndererek puan toplamaya çalışacağı yönünde iddialar var. Burak Elmas'ın seçim için böyle bir hazırlığı var mı tahmin etmek zor ancak Torrent ile olasığı bir ayrılık halinde İspanyol çalıştırıcının alacaklarının ödenmesi yükünü Burak Elmas ve yönetiminin üstlenmesi gerekli. (Ajansspor)