Süper Lig ’de kabus gibi geçen sezonu Fraport TAV Antalyaspor deplasmanında aldığı 1-1’lik beraberlikle noktalayan Galatasaray ’da, Teknik Direktör Domenec Torrent’in daha önce oynatmaya sıcak bakmadığı bazı kiralık futbulculara ilerleyen dönemde şans vermesinin sebebi belli oldu.

Sarı-kırmızı takımın başındaki ilk haftalarında kiralıklar Erick Pulgar ve Halil Dervişoğlu’na fazla şans vermeyen Torrent, bu oyuncuların yerine gelecek sezon da takımda kalacak isimleri sahaya sürmeyi uygun buluyordu. İspanyol teknik adamın gelecekten umudu kesince adeta kendine oynamaya başladığı ve en iddialı kadroları sahaya sürme kararı aldığı belirtildi. Böylece takımdaki kiralık isimler Pulgar ve Halil’in süreleri artarken Ryan Babel ve Bafetimbi Gomis gibi tecrübeli isimler de vazgeçilmezler arasında yer aldı.

Cim-Bom’da Domenec Torrent’in gelecek sezon takımın başında olacağı yönündeki inancını kaybettikten sonra ise oyunculara karşı yaklaşımının da değiştiği vurgulandı. İlk dönemler antrenmanlarda ilgi gösterilmeyen Halil ve Pulgar gibi isimlerle son dönemde yakından ilgilenilmeye başlanıldığı savunuldu.

İspanyol teknik adam, sarı-kırmızılı takımda kendine iyi bir gelecek görseydi kiralık oyuncuları değerlendirmek yerine ileride de takımda yer alacak futbolculara kullanmayı daha doğru buluyordu. Ancak özellikle yönetim kanadında yaşananlar nedeniyle Torrent, kiralık oyuncular konusunda farklı bir yol izlemeyi kararlaştırdı.

20 maçta 7 galibiyet

Fatih Terim’in yerine 14 Ocak’ta göreve getirilen Domenec Torrent, Galatasaray’ın başında 20 resmi maça çıktı. İspanyol teknik adam sezonu 7 galibiyet, 5 beraberlik, 8 yenilgiyle noktaladı.

Kaynak: Milliyet