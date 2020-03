Galatasaray Yönetim Kurulu, her hafta salı günü saat 17.00’de Türk Telekom Stadı’ndaki kulüp ofisinde toplantı yapıyordu. Koronavirüs salgını nedeniyle her türlü toplu faaliyete ara verilirken, Sarı- Kırmızılılar’ın toplantılara telekonferans yöntemiyle devam edeceği ve kulüple ilgili her türlü gündem maddesinin masaya yatırılacağı öğrenildi.