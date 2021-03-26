Rizespor karşılaşması sonrası 'hakaret'ten PFDK'ya gönderilen Galatasaray'ın hocasına ilk etapta 3 maç ceza çıktı. Eylemin haksız tahrikle yapıldığını hükme bağlayan Disiplin Talimatı'nın 12. maddesi uygulandı ve deneyimli hocanın cezası 2 maça indirildi. Tahkim Kurulu kararı bozmazsa, Cim bom 33. haftayı BAY geçeceği için Terim, Hatayspor ve Fatih Karagümrük maçlarında takımın başında olamayacak.

Terim karara sosyal medyadan tepki gösterdi. Galatasaray'ın hocası Twitter hesabının profil fotoğrafını adalet terazisi ile değiştirdi. Antrenör Ümit Davala da 2 maçtan men edildi. Fatih Terim'e destek takım kaptanları Arda Turan ve Fernado Muslera'dan geldi. Arda'nın ardından Muslera'da kişisel hesabından adalet terazisi paylaşımı yaptı.

Ne olmuştu?

Galatasaray'ın 90+3'te yediği golle Çaykur Rizespor'a 4-3 kaybettiği maçın son anlarında iki takımın yedek kulübeleri birbirine girmiş, gol sonrası yaşanan tartışmada çok sinirlenen Fatih Terim güçlükle sakinleştirilmişti. Sert diyalogların yaşandığı o tartışmaya tribünde bulunan bazı Rizeli yöneticilerin de dahil olmasıyla Fatih Terim adeta çileden çıkmıştı. Yedek kulübesindeki oyuncular, dördüncü hakem ve yardımcıların araya girmesiyle Terim kendi yedek kulübesinde döndürülmüştü. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcısı Ümit Davala, Rizespor maçındaki "hakaretleri" nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti.