Galatasaray 2021- 2022 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yer almak için 3 eleme turunu geçmek zorunda. Devler Ligi'ne 2. ön elemeden başlayacak olan Sarı-Kırmızılılar bu turunda Hollanda ekibi PSV ile ilk maçı 20 ya da 21 Temmuz'da deplasmanda yapacak. Bir hafta sonra da Cim Bom 14 Haziran'da çalışmalara başlamıştı. 27 Haziran Pazar günü Rumen ekibi Dinamo Bükreş'i 2-1 yendikleri maçın ardından Fatih Terim oyuncularına iki gün izin vermişti.

Sabah çift kale akşam kuvvet çalıştılar

İdmanlara çarşamba günü yeniden başlayan Galatasaray, tek çalışma yapmıştı. Cim Bom dün tekrar tempoyu artırdı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sabah gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda üçe üç, dörde dört ve altıya altı çift kale oyun oynanırken son kısımda dayanıklılık koşusu yapıldı. Akşam antrenmanında ise kuvvet çalışmaları yapan Sarı-Kırmızılılar’da yoğun tempo bugün de devam edecek, Galatasaray yine çift idman yapacak.