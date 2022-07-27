Galatasaray Başkanı Dursun Özbek çıkış yolunu açıkladı!

Sarı-kırmızılı camianın bu hafta çok güzel haberler duyduğunu söyleyen Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, "Değerli Divan Kurulu ve Kulüp Üyelerimiz, değerli basın emekçileri hoş geldiniz. Değerli katılımcılar, çok yoğun bir kulüp gündemimiz var. Hafta sonu yapacağımız Olağanüstü bütçe ve yetki Genel Kurulları ile ilgili gündemi biz de Divan toplantısına ağırlıklı olarak koyduk. Hem bu akşam adamızda yapacağımız etkinlik için önceki yönetimler dahil tüm yönetimlerimizi, merhum Mustafa Cengiz başkanımızın zamanındaki bir hukuki yol ile adamızı geri alma prosedürü açıldı. Mevcut yönetimimiz de üstün bir çabayla adayı süratle bir kendi yarattıkları bütçe ile yönetim kurulu içinden imece usulü yarattığı kaynakla geceli ve gündüzlü adamızı tekrar gurur duyacağımız bir şekilde açmaya muvaffak oldu. Bu akşam onu yerinde göreceğiz. Bu hafta çok olumlu haberler aldık. Adamızın üst kullanım hakkını aldığımız tapusu bizde olan 1 numaralı parsele komşu olan 2 ve 4 numaralı parsellerin üst kullanım hakları tapuya şerh edildi. Bu da Galatasaray'ın oradaki 30 yıllık kullanılma hakkı daha sonra da uzatılacaktır. Bu da çok önemli bir kazançtır, kazanımdır. Kemerburgaz arazimizdeki daha önce tahsis edilmiş, 3 parsel üzerinde de üst kullanım hakkı yine tapuya şerh edildi" diye konuştu.

BAŞKAN ÖZBEK: ADA İLE İLGİLİ VERDİĞİMİZ SÖZÜ YERİNE GETİRDİK

Başkan olmadan önce Galatasaray Adası ile ilgili bir söz verdiklerini ve bu sözü tuttuklarını dile getiren Dursun Özbek, "Değerli Galatasaraylılar ilk divan toplantımızda sizlerin huzurunda söylediğim gibi önümüzde birçok acil konunun olduğu zor bir dönemde göreve geldiğimizi belirtmiştik. Plan ve projelerimizle, ekibimizle hızlı bir şekilde kulübümüzün sorunlarını çözmeye başladık. Göreve geldiğimizden bugüne yaklaşık 1,5 aylık süreçte neler yaptığımızı size kısa bir şekilde anlatmak istiyorum. Bayramı ve tatil günleri dışında ince bir hesap yaparsak 25-26 çalışma gününden bahsediyoruz. Seçim sürecinde size bir söz vermiştik. 25-26 gün gibi bir süre zarfında Ada ile ilgili verdiğimiz sözü yerine getirdik. Sadece bayramın 1. günü izin yaptı çalışanlar. Gecenin geç vaktine kadar çalışmalar devam etti. Bu fedakarlığı yapan başta değerli kardeşim Erden Timur ve Nef çalışanları için kuvvetli bir alkış istiyorum. Bu çaba ve başarı için çok mutlu ve gururluyuz. Bu akşam adamızda bir etkinliğimiz var. Tüm üyelerimizi güneşi birlikte batırmaya davet ediyorum. Hepinizin gelmesini özellikle istiyorum. Değerli Galatasaraylılar Ada üç parselden müteşekkil. Ortadaki parsel yaklaşık 2500 metre Galatasaray Spor Kulübü'nün tapulu malı. 1957 yılında rahmetli Sadık Giz ağabey tarafından alındı. 1959'da diğer hisselerin alınması suretiyle 369/1 parsel kazandırılmış. O dönemde kürek şubemiz Bebek'te bir yerde çalışmalarına devam ederken oradan çıkılması gündeme gelmiş ve bu ada farklı maksatlarla kullanılırken değerli abilerimiz tarafından Galatasaray'a kazandırılmış. 369/ ve 369/4 parsel, yüzme havuzu olarak kullanılmıştı. Bugün geldiğimiz durumda Ada bizden önceki rahmetli başkanımız Mustafa Cengiz döneminde sürdürülen dava sonucunda tahliye edildi. Kendisine büyük bir teşekkür gönderiyorum. Daha sonra sevgili başkan Burak Elmas döneminde tahliye gerçekleştirildi. Geldiğimizde Ada'yı bu şekilde teslim aldık. Ada'yı üyelerimizin kullanımına süratle açmak için bütçesi Yönetim Kurulu tarafından karşılanmak üzere hizmete açmak için gayret sarf edeceğiz dedik. Bugün o sözümüzü tuttuğumuz için Yönetim Kurulu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINDA SPORTİF BAŞARILAR İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

En iyi kadroyu kurmak için çalışmalarının devam ettiğini belirten Özbek, "Uzun zamandan beri söylenen bir husus var. İnşaattan, araziden tesisten bahsediyoruz. Neticede bir spor kulübüyüz. Biz spor kulübü olarak başarılı bir çizgiyi yakalamamız için bazı finansal desteklere de ihtiyacımız olduğu kesin. O faaliyetler bunun için. Kulübün mali yapısı itibarıyla bugün girdiği faiz sarmalı kulübü feci şekilde yıpratıyor. Senede 450 milyon TL'ye yakın faiz ödüyoruz. Ödeyerek bu haldeyiz. Yine Türkiye'nin en başarılı spor kulübüyüz, yine şampiyonluk peşinden koşuyoruz. Bir de bu paranın harcanmadığını düşünün. Sportif faaliyetlere ne kadar destek vereceği konusunu takdirinize bırakıyorum. 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılı. 100. yıla uygun, yakışır sportif başarılara ulaşmak için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. En iyi kadroları kurmak için çalışıyoruz. Sabırsızlıkları anlayışlar karşılıyorum. Biz Galatasaray'ın 1 lirasının bile hesabını yaparak hareket etmek zorundayız. Bu görev bana ve ekip arkadaşlarıma emanet edildi. Sadece bugünü değil, geleceği de düşünmek zorundayız. Hepinizin için rahat olsun. Tüm Galatasaraylıları gurur duyduğu bir takımı bu sene birlikte seyredeceğiz. Transfer sezonu devam ediyorum. Hem sizden hem taraftarlardan sabır istiyorum. Hassas bir olay. Mali yapıya çok dikkat etmek lazım. En uygun şekilde transferleri yapmaya çalıştığınız zaman ufak tefek gecikmeler oluyor. Süratle halledeceğiz" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY'A BUGÜNE YAKIŞIR TESİSLER LAZIM"

Tesislerin yenilenmesi gerektiğine dikkat çeken Özbek, "Florya'daki tesisi göreniniz vardır. Ondan önce Ergun Gürsoy Yüzme Havuzu'na gittim. Oradaki vaziyeti gördüm. Geçtiğimiz hafta Küçükçekmece Tesisleri'ndeki hali gördüm. Hep Florya'da olduğumuz için oradaki durumu biliyorum. Bu tesisler Galatasaray Spor Kulübü'nün büyüklüğüne, Galatasaray Spor Kulübü'nün Türkiye Cumhuriyeti için ifade ettiği değere göre tesisler değil. Rica ediyorum sizden gelin ve bakın. Florya'daki tesislerimizin durumunu görün. 1. Lig ekipleri dahil, Süper Lig kulüplerinin tesislerini gezin. Geçen hafta cuma günü Eyüpspor'un tesislerine gittim. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak utandım. Florya'daki gibi 40-50 sene önce yapılmış tesislerde futbolcularımızı barındırıyoruz. Altyapılarımızı orada yetiştirmeye çalışıyoruz. Onun için diyorum ki 50 senedir tesisleşme konusunda kimse bir şey yapmamış. Geçmiş yönetimleri suçlamak maksadıyla söylemiyorum. Bugün artık Florya'nın, futbol için kalemiz olan yerin güncellenmesi gerektiğini söylüyorum. İki tane sahamız var Florya'da. Birisi bakımda. Diğerinin ebatı normal saha büyüklüğünde değil. Asıl büyük saha bakımda olduğu için küçük sahada idman yapıyoruz. Bu Galatasaray'a yakışıyor mu ? Onun için Kemerburgaz'a taşınmak zorundayız. Birçok faydası var ama en önemlisi bugüne yakışır tesisin orada yapılması gereği var. Florya arsasında bize ait ve Emlak Konut'a ait arsalar var. Geçmişte buralarla ilgili tasarruflarda bulunduk ama sonuca gidemedik. Diyorum ki aynı Real Madrid'in ve Barcelona'nın yaptığı gibi mevcut emlaklarımızı geliştirelim ve buradan üretilen fonlarla sportif faaliyetlerimizi Galatasaray'a daha yakışır seviyeye getirelim. Tesislerimizi yenileyelim, borcumuzdan arınalım" ifadelerini kullandı.

"SİZ BİZİ DESTEKLEMEZSENİZ, BİRBİRİMİZİ SEVMEZSEK, BİR İŞE SARILMAZSAK NE ADA'YI NE KEMERBURGAZ'I NE DE FLORYA'YI YAPABİLİRİZ"

Genel kurul üyelerinden destek isteyen Dursun Özbek, şöyle konuştu:

"Katıldığım tüm yetki genel kurullarında gördüğüm şey şu. Kendini bu kadar kısıtlayan, yetki isterken neyi nasıl yapacağı, buradan elde edilecek fonların nasıl harcanacağını anlatan hiçbir genel kurul görmedim. Bunu sizin hassasiyetinize bağlı olarak yapıldığını görüyorum. Elbette ki tartıştığımız, konuştuğum arkadaşlar bize bazı endişelerini anlatıyor. Bu endişelerinizi gidermek için genel kurul çağrısını okuyun. Hepsi tek tek Galatasaray hassasiyetine bağlı olarak orada ifade edildi. Bunun Galatasaray için çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Arsanın satın alınmasından tutun projenin finansmanına kadar tüm konular hazırlandı. Buradan Galatasaray'a, üretilecek fon, masrafları çıkarıldığı zaman yaklaşık 6 milyar TL mertebesinde. Sizden rica ediyorum. Galatasaray'ın önündeki bu fırsatı kullanalım. Sizden bu konuda destek rica ediyorum. Bu projeyi yapmamızın tek şartı beraber hareket etmemiz. İnşaatın yapılmasıyla ilgili yönetim kurulunun, daha önce Mecidiyeköy'deki binayı yaptığımız gibi bir organizasyonla, Galatasaray'a en karlı olabilecek şekilde yapacağız. Burada da inşaatçı olarak Yönetim Kurulu arkadaşlarım, Nef, Erden Timur bunu size yansıtacak. Desteğinize ihtiyacımız var. Siz bizi desteklemezseniz, birbirimizi sevmezsek, bir işe sarılmazsak ne Ada'yı ne Kemerburgaz'ı ne de Florya'yı yapabiliriz. Pazar günkü genel kurulda camiadaki sevgisizliği ortada kaldırmak için bir madde ortaya koyduk. Artık yeter diyorum. Neyi paylaşamıyoruz. Bu projelerimizi açıklayıp hayata geçirdikçe çeşitli yorumlar geliyor. Hepsini dikkate alıyoruz. Bazı tenkitlerde ve yorumlarda hala sevgisizlik hissediliyor. Hatalı görüşler varsa bunun söylenmesi hepimizi memnun eder. Ne olur eleştirinin içine sevgi de katalım. Böyle olursa Galatasaray'a daha uygun olacağını düşünüyorum."

"RİVA ARAZİSİ GALATASARAY İÇİN KURTULUŞ VE ÇIKIŞ YOLU OLARAK ÖNÜMÜZDE DURUYOR"

Riva arazisinin Galatasaray için kurtuluş olduğunu belirten Özbek, şu ifadeleri kullandı:

"Kemerburgaz'ı, spor salonu yapmamız için fona ihtiyacımız var. Bütün bu harcamaları yaptıktan sonra elimizde yaklaşık 6.5, 7 milyar TL bir para kalıyor. Bu parayı da kimsenin dokunamayacağı bir fon hesabına geçireceğiz. Anaparaya kimse dokunamıyor. Bunun getirisiyle altyapı, yeni arazi edindirme, tesisleşme, amatör sporlara destek gibi konulara harcama yapılacak. Tüm bunları Galatasaray'ın gelecek 30 senesini düşünerek yapıyoruz. Yakında size müjdeli bir haberim daha olacak. Rahmetli Selahattin abi Riva'yı Galatasaray Spor Kulübü'ne kazandırdı. Arsanın imar edilmesi ve imalatının yarıya kadar kısmının sona doğru yaklaşmasıyla 155-160 milyon dolar mertebesinde Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne para girdi. Onun için bugün TFF'ye veya futbol camiasına gittiğiniz zaman maddi durumu en iyi olan takım Galatasaray diyorlar. Daha geride yaklaşık 2 milyar TL mertebesinde yapılıp satılacak şeylerden Galatasaray'a gelecek fon var. Riva arazisi Galatasaray için kurtuluş ve çıkış yolu olarak önümüzde duruyor. Gelecek nesillere bırakmak üzere bazı gayrimenkulleri tedarik etmemiz lazım. Benim ve yönetim kurulu arkadaşlarımın en önemli görevlerinden bir tanesi bu. Bugün Galatasaray'ın menkullerini, gayrimenkullerini kullanıyorsak bizden sonraki nesillere de benzer zenginlikleri bırakmak zorundayız."

"BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASINDAN ÇIKMAK İSTİYORUM"

Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmadan çıkmak istediklerini de dile getiren Özbek, "Gayrimenkul çalışmalarından elde edilecek fonların gideceği tek adres belli. Bankalar Birliği anlaşmasından kaynaklanan, Galatasaray'ın 2.7 milyar TL mertebesinde olan kredi hesabını kapatmayı hedefliyorum. Bu suretle Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmadan çıkmak istiyorum. Galatasaray bugün bu seviyede getirilere sahip oluyorsa yapılandırma anlaşmasının prangalarından kurtulmak zorunda. Yapılandırma anlaşmasının faizi çok düşük diyor bazıları. Yapılandırma anlaşmasının faizi TLREF'in sabit olmadığı, gelişen ekonomik koşullara göre katlanabileceği aşikar. Bugün düşük olabilir. 6-8 ay sonra, bir sene sonra ne olacağını kimse tahmin edemez. Enflasyonun yüzde 100'lere vardığı yerde bir muhakeme yapmak lazım. Yüzde 15,16 ile faiz olabilir mi? Onun için tedbirli olmak zorundayız. Geliştirmeye çalıştığımzı fonlar bugünden yarına gelecek fonlar değil. En erkeni 4 ay sonra, arkasından gelen de 8 ay sonra Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne fon üretmeye başlayacaklar. Gelişen ekonomik koşulları dikkate alıp Galatasaray için en iyisine karar vereceğimizden endişeniz olmasın" dedi.

"BİRBİRİMİZİ SEVEREK BU DARBOĞAZDAN ÇIKABİLİRİZ"

Planlanan projelere inançlarının tam olduğuna da dikkat çeken Dursun Özbek, "İki Genel Kurulumuz olacak. Bütçe Genel Kurulumuzda bütçemizi siz sayın üyelerimizin takdirine bırakarak bu konuyu çözüme kavuşturmak istiyoruz. Genel Kurulun dikkatine sunduğumuz bütçeyi dikkatle inceleyen üyelerimizin fark edeceği üzere kendi dönemimiz olan 6,5 aylık süreçte faaliyet gelirlerimiz, giderlerimizden daha yüksek. Pazar günü teveccüh gösterip önerdiğimiz projelere yetki verirseniz, kulübün üzerindeki büyük finansal yükten kurtulmuş olacağız. Böylece gerçek anlamda denk bir bütçeye kavuşmuş olacağız. Galatasaray'ı geleceğe daha güçlü bir şekilde taşıyacak projelere inancımız tam. Cumartesi günkü bütçe sunumunda göreceksiniz ki 400-450 milyon TL civarında bir faiz yükü var. Bu faiz yükü ile dernek ne üretsin, hangi sportif faaliyetle denk bütçe tasarlayabilir? 1 milyar 800 milyar TL Sportif'e borç var. Bunun faizini de yasal olarak ödemek zorunda. Asıl amacımız olan amatör sporlarla ilgili faaliyetlerimizin tıkandığı noktadayız. Tıkandık. Bankalar Birliği Anlaşması çerçevesinde dernek borçlanamıyor, kredi alamıyor ve kasa kolaylığına muhatap kalamıyor. Hepsi yasak. Bütçe zaten 450-500 milyon TL eksi veriyor. Esas faaliyetlerin için yeterli değilken mevcut ekonomi koşullarında sponsorluk değerleri düşmüş. Hiç hoş değil ama bu faaliyetlerin sürmesi için tek bir yol var. Bu faiz sarmalından çıkmak zorundayız. Cumartesi günü de göreceğiz ki Galatasaray büyüklüğüne, marka değerine yakışır şekilde fonlar üretebiliyor. İşin içine faiz girince her şey stop ediyor. Ondan sonra kabul edilemeyecek çözümler, umutsuzluklar, sporcularla problemler... Bunların çıktığı tek nokta finansal yetersizlik. Birbirimizi severek bu darboğazdan çıkabiliriz. Desteğinize büyük ihtiyacımız var. Galatasaray'ın ihtiyacı var" diye konuştu.

"BÜTÜN ÜYELERİMİ BU HAFTA SONU YAPILACAK GENEL KURULA DAVET EDİYORUM"

Son olarak üyelere genel kurula katılmaları yönünde çağrıda bulunan Özbek, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Karşınıza defalarca çıkıp anlatmaya çalıştım. Sizden destek istedim. Bunun tek bir sebebi var. Bugün hepimizin üyesi olmaktan iftihar ettiğimiz bir Galatasaray var. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım istiyor ki biz de torunlarımıza daha güçlü ve güzel bir Galatasaray bırakalım. Bütün derdimiz ve çabamız bu. Cumartesi ve pazar günü Genel Kurulun takdirine sunacağımız, istediğimiz yetkilerin amacı budur. Cumartesi ve pazar günü bunları oylayacağız. Buradan hem haziruna hem de bizi izleyen Galatasaraylılara çağrıda bulunmak istiyorum. İşinizi gücünüzü bırakın ve cumartesi, pazar günü Genel Kurula gelin. Galatasaray tarihinin belki en önemli genel kurullarından birisini yapacağız. Galatasaray'ın geleceğini planlayan, torunlarımıza bırakacağımız Galatasaray'ın tartışıldığı bir Genel Kurul yapacağız. Hepinizi bu akşamki Ada'daki davetimize iştirak etmenizi, sonra da hafta sonu yapacağımız Genel Kurula gelmenizi rica ediyorum. Bütün üyelerimi bu hafta sonu yapılacak Genel Kurula davet ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum."

İSTANBUL,(DHA)