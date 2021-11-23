Galatasaray bir yandan derbi mağlubiyetine üzülürken, diğer taraftan Kerem'in yükselişine seviniyor. Bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla hem ligde hem de Avrupa'da goller atan, Milli Takım formasıyla da fileleri havalandıran genç yıldız, Fenerbahçe derbisinde de sahneye çıkarak yeteneğini kanıtladı. Avrupa kulüplerinin yakın takibindeki Kerem'e devre arasında transfer teklifi gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Galatasaray Yönetimi ise 23 yaşındaki oyuncuyla önümüzdeki günlerde yeni sözleşme imzalandığını duyurmaya hazırlanıyor.

İdmanda yüzler gülmüyor

Sarı-Kırmızılı ekibin dün sabah Florya'da gerçekleşen antrenmanı oldukça keyifsizdi. Marsilya maçı hazırlıklarına ara vermeden başlayan Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim'in sessizliğini koruduğu, takımla yardımcı antrenör Selçuk İnan'ın ilgilendiği bildirildi. Fenerbahçe derbisinde tam süre alan isimler bu idmanda yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular dar alanda koordinasyona yönelik çift kale oyun gerçekleştirdi.







