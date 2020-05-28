Galatasaray, bir günlük aranın ardından, Süper Lig'in kalan 8 haftalık bölümü için hazırlıklarına bugün çift antrenmanla devam edecek. Bir süre önce saha çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılar, 14 Mayıs'ta yapılan Kovid-19 testlerinde performans ekibindeki bir yardımcı personelin test sonucunun pozitif çıkması üzerine idmanlara 6 gün ara vermişti. Geçen perşembe tüm takımın test sonucunun negatif çıkması sonrası yeniden sahaya çıkan Galatasaray'da antrenmanlar Ramazan Bayramı'nda da sürdü. 12 Haziran'da başlayacak Süper Lig öncesi taktik idmanlar da yapmaya başlayan Terim'in öğrencileri, kalan 8 haftada alacağı sonuçlarla üst üste 3'üncü, toplamda 23'üncü şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.

FİZİK VE KONDİSYON DURUMU MEMNUN ETTİ

Ligde 53 puanlı lider Trabzonspor'un 3 puan gerisinde 3'üncü sırada bulunan Galatasaray'da, oyuncuların son durumu teknik heyeti memmun etti. Koronavirüs ve karantina sürecinde kondisyon ve sağlık ekibinin hazırladığı bireysel antrenman programı dahilinde çalışmalar yapan futbolcuların fizik ve kondisyon durumunun beklenilenden çok daha iyi olduğu gözlendi. Özellikle Radamel Falcao, Ömer Bayram, Henry Onyekuru gibi isimler başta olmak üzere birçok oyuncu teknik direktör Fatih Terim tarafından takdir edildi.

DHA