Galatasaray 'da Luyindama ile birlikte Taylan Antalyalı'nın da sözleşmesini yenilemek için çalışmaların başladığı öğrenildi. Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre geçen sezondan beri büyük bir çıkış yakalayan ve A Milli Takım aday kadrosuna da dahil edilen Taylan Antalyalı için İtalya Serie A'dan sürpriz talip çıktı.

Atalanta'nın Taylan'a ilgisi var

Taylan için Atalanta kulübü sarı kırmızılılara ilgi yazısı gönderdi. Galatasaray'ın şu an için satmayı düşünmediği 26 yaşındaki oyuncunun transferinde somut gelişmeler yaşanmadı.

2019-2020 sezonu devre arasında Galatasaray'a gelen Taylan, 65 resmi maçta forma giyerken 2 gol - 5 asistlik katkı verdi.