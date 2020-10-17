Alınan bilgiye göre Taylan, bugün ve yarın da sağlık ekibinin kontrolünde tedavisini sürdürecek ve gelecek haftadan itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Tecrübeli oyuncunun da geri dönüşünü hızlandırmak adına büyük çaba sarf ettiği konuşuluyor.