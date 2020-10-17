Galatasaray'da Taylan Antalyalı'nın tedavisi devam ediyor

Tartışmasız bu sezon Galatasaray’ın en iyi isimleri arasında yer alan ancak Kasımpaşa karşılaşmasında şanssız bir sakatlık yaşayan Taylan Antalyalı, sakatlığı sebebiyle Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

17 Ekim 2020, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Taylan Antalyalı'nın tedavisi devam ediyor

Alınan bilgiye göre Taylan, bugün ve yarın da sağlık ekibinin kontrolünde tedavisini sürdürecek ve gelecek haftadan itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Tecrübeli oyuncunun da geri dönüşünü hızlandırmak adına büyük çaba sarf ettiği konuşuluyor.

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