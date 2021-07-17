Galatasaray , UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu ilk ayağında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas ve top kapma çalışması gerçekleştirildi.

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenmanın sonunda interval koşular üzerinde duruldu.

Covid-19 testlerinde pozitif sonuç alınan iki oyuncu tedavi ve karantina sürecine devam edildi.

Taylan Antalyalı ve Jimmy Durmaz, takımdan ayrı bireysel programları doğrultusunda çalıştı.

Galatasaray, PSV Eindhoven maçı hazırlıklarına yarın akşam saat 19.00’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.







