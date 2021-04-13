İki maçlık cezasının bitmesinin ardından Göztepe deplasmanıyla takımın başına geçecek olan teknik direktör Fatih Terim, bu karşılaşma için de yeni bir kadro arayışına girdi.

Terim, Oğulcan’dan istenen performansı gösterememesi nedeniyle sağ önde Feghouli’ye şans vermeyi düşünüyor. Etebo’dan da memnun olmayan sarı-kırmızılı teknik adam, Taylan’a dönüş yapacak. Kovid-19 test sonucu negatif çıkmasına rağmen fiziksel olarak hazır olmadığı için oynatılmayan Taylan zorlu Göztepe maçında takımdaki yerini alacak. Terim, Emre Kılınç’ı da Emre Akbaba’nın yerine 10 numara pozisyonunda görevlendirecek.

Yedlin ve Linnes’in sakat olması nedeniyle sağ bekte zorunlu olarak Şener’i oynatacak olan sarı-kırmızılı teknik adam, savunmanın merkezine dokunmayı düşünmüyor. Terim’in, Luyindama’ya rağmen Donk-Marcao ikilisiyle yola devam edeceği, ifade edildi.

Onyekuru dönüyor

Annesinin vefatı nedeniyle ülkesine giden ve Karagümrük karşılaşmasında oynayamayan Onyekuru’ya ise sol önde forma verecek. Sarı-kırmızılı teknik adamın ilerde ise alternatifsiz kalan Mustafa Muhammed ile yola devam edeceği belirtildi. (Skorer)