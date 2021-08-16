Giresunspor- Galatasaray maçının 62. dakikasında saha bir anda karıştı. Futbol sahalarında ender görülen olaylardan biri yaşandı. Galatasaraylı Marcao ile Kerem Aktürkoğlu, saha ortasında birbirine girdi. İki futbolcu arasında bir pozisyonla ilgili tartışma çıktı. İkili uzaklaşsa da atışma büyüdü.

Sinir krizi geçiren Marcao yaklaşık 40 metre koşarak Kerem Aktürkoğlu’na saldırdı. Kafa atan oyuncu, ardından yumruk atmaya çalıştı. Sarı-Kırmızılı ekip futbolcuları Brezilyalı oyuncuyu zor sakinleştirdi.









Kerem şok oldu

O anlarda olayı göremeyen Erkan Özdamar, VAR’ın uyarısıyla kenara geldi, yaşananları izledi. Ardından kartını çıkaran hakem, Marcao’yu kırmızı kartla oyun dışına gönderirken Fatih Terim de şoka uğrayan Kerem’i yanına aldı.

Bir süre genç oyuncusuyla konuşan ve teselli eden Terim’in Marcao’yu da dinleyerek karar alacağı öğrenildi.









İlk kez vurmuyor!

Marcao daha önce de Halil Dervişoğlu’na saldırmıştı. 9 Ekim’de Galatasaray ile Ümit Milli Takım ’ın oynadığı hazırlık maçında ikili mücadele sonrası Marcao, Milli futbolcu Halil Dervişoğlu’na tokat atmıştı. Bir anda saha karışırken Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas 70. dakikada takımı sahadan çekmişti.