Divan Kurulu'na listeler teslim edildi... Galatasaray 116 yıllık tarihi boyunca ilk kez 6 adaylı bir seçime gidecek. 12-19 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan seçimde Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, Yiğit Şardan, Işın Çelebi ve İbrahim Özdemir yarışacak.

Listeler artık Divan Kurulu'nda

6 isim de son gün sorun yaşamadı. Başkan adayları, Divan Kurulu'na listelerini teslim etti. Seçimin gerçekleştirileceği 12-19 Haziran'a kadar kampanyalar devam edecek.

Burak Elmas: 3 projeyle geliyor

Başkan adaylığını ilk açıklayan isimlerden olan Burak Elmas uzun süredir bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor. Camianın önemli isimlerinin desteğini alan Elmas, gerçekleştirdiği toplantılarda Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri ve Tevfik Fikret Spor ve Yaşam Merkezi projelerini tanıttı. Burak Elmas, kadın futbol takımını da kurarak bir ilke imza atmak istiyor. Yönetim kurulu listesine Fatih Terim’in avukatı Rezzan Özdemir’i dahil eden Burak Elmas önemli bir hamle yaptı.

Burak Elmas'ın ekibi

Asil Liste

Burak Elmas

Ali Polat Bengiserp

Mehmet Remzi Sanver

Başak Karaca

Bikem Ardakoç Kanık

Turhan Özen

Burçak Emre Zorlu

Şükrü Köksal Ünlü

Mustafa Özgür Kalelioğlu

Rezan Epözdemir

Özgür Işıtan Gün

Yedek Liste

İbrahim Reha Keskin

Selim Sefada

Abdulvahap Gazi Tanrıverdi

Mehmet Polat Kalafatoğlu

Ahmet Ozan Şene

'İnanıyoruz ve hazırız'

Burak Elmas, yönetim listesini sosyal medyadan duyururken, şu notu düştü: "Dokuz aydır aralıksız çalışıyoruz, inanıyoruz ve hazırız. Köklü, kadim Galatasaray değerlerini, çağdaş ve dinamik yönetim prensipleriyle birleştirmek için yola koyulduk. Galatasaray kazanacak. Birlikte çok şey başaracağız."

Eşref Hamamcıoğlu: Mottosu Galatasaray'a güven!

Divan Kurulu Başkanlığı da yapan Eşref Hamamcıoğlu, Mehmet Cansun döneminde de muhasip üye görevinde bulunmuştu. Mali disiplin konusuna vurgu yapan tecrübeli isim ‘Galatasaray’a güven’ mottasıyla yola çıkıyor. Daha önce adaylığını açıklayan Tuncer Hunca’yı listesine alan Eşref Hamamcıoğlu tecrübesi ile öne çıkıyor.

Eşref Hamamcıoğlu'nun ekibi

Asil Liste

Eşref Hamamcıoğlu

Osman Kocaman

Tuncer Hunca

Hayri Gürkan Eliçin

Ahmet Arif Bağlıca

Levent Yaz

Ahmet Cemal Özgörkey

Cenk Nuri Soyer

Cevat Genç

Ahmet Yavuz

Ecem Tezel Aldanmaz

Yedek Liste

Mehmet Emre Mısırlı

Emin Tan Bilge

Murat Karaman

Şükran Pelin Öztekin

Yusuf Mutlu Yıldız

'Burası Galatasaray, B planımız var'

Eşref Hamamcıoğlu daha önce yaptığı açıklamada, "'Terim ile çalışırım veya çalışmam' diye kimseye bir şey demedim. Konuşuruz. Birlikte ne yaparız? diye... Destek verecektir. Terim ile devam etmek istiyorum. Ama ‘Ben dinlenmek istiyorum' derse burası Galatasaray. Elbette B planımız olacak" demişti.

Metin Öztürk: İlk icraatı Terim'le 3 yıl!

Daha önce Galatasaraylı İş Adamları Derneği'nin başkanlığını yapan Öztürk’ün listesinde İsmail Sarıkaya, Dikran Gülmezgil, Nihat Kırmızı ve Nasuhi Sezgin gibi isimler dikkat çekiyor. Her fırsatta güçlü bir ekonomi ile yola çıkacağının altını çizen Öztürk, seçilmesi durumunda ilk icraatı olarak Fatih Terim’le bir araya gelerek üç yıllık bir yol haritası belirleyeceğini açıkladı.

Metin Öztürk'ün ekibi

Asil Liste

Metin Öztürk

Nasuhi Sezgin

Bora İsmail Bahçetepe

Rıza Tevfik Morova

Erol Erkuloğlu

Asena Yılmazkaya Dinçbaylı

M.İsmail Sarıkaya

M.Osman Aral,

Emre Alkın

Dikran Gülmezgil

Nihat Kırmızı

Yedek Liste

Sencer Seren

Sinan Müderrisoğlu

Halil Cem Burnaz

Tanur Lara Yılmaz

Ethem Baturalp Pamukçu

'Her şeyi halledeceğiz'

Metin Öztürk de seçim öncesinde iddialı konuştu: Öztürk, "Taraftarımız merak etmesin. 19 Haziran’da geliyoruz, 20’sinde hocamız göreve başlıyor. Ay sonuna kadar da sözleşmeleri bitireceğiz, her şeyi halledeceğiz" dedi.

Yiğit Şardan: Seçimin kaderini değiştirecek

Geçtiğimiz dönemler Galatasaray’da başkan yardımcılığı yapan Yiğit Şardan seçime son derece güçlü bir liste ile giriyor. Mevcut yönetiminde Abdurrahim Albayrak ile yola çıkan Şardan’ın adaylığı seçimin kaderini değiştireceğe benziyor. Camianın önde gelen isimlerinin desteğini alan Şardan tecrübesi ile dikkat çekiyor. Yiğit Şardan’ı eski başkanlardan Adnan Polat’ın da desteklediği biliniyor.

Yiğit Şardan'ın ekibi

Asil Liste

Yiğit Şardan

Abdurrahim Albayrak

Murat Yalçındağ

Özcan Çetinsoy

Ahmet Aslan

Ömer Mafa

Mete Serkan Sevim

Dorukhan Acar

Begüm Özkan

Murat Özkaya

Murat Erkul

Yedek Liste

Esen Sirel Ongun

Levent Karadeniz

Abdullah Günhan Aksoy

Kerim Polat

Hamit Karasu

'Geceleri uyuyamıyorum'

Yiğit Şardan da listesini teslim etti ve şu açıklamayı yaptı: "Seçilecek başkan zor bir dönemde görev yapacak. Ona rağmen bu kadar aday var. Bütün Galatasaraylılar'ın bu durumdan memnun olmasını bekliyorum. Aday olmaya karar verdiğimden beri geceleri uyku uyuyamamaya başladım."

Işın Çelebi: Hedef Borçları yarılamak

Adnan Polat’ın başkanlığı döneminde ikinci başkan olarak görev yapan Işın Çelebi seçimin güçlü adaylarından. Bir dönem Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı da yapan Çelebi, diğer başkan adaylarına yaptığı ‘birleşelim’ çağrısı ile dikkat çekti. Tecrübeli isim bu çağrısına destek bulamayınca bir kez daha başkanlığa aday oldu. Işın Çelebi camiaya üç yılda borçları yarıya indireceklerini taahhüt ediyor.

Işın Çelebi'nin ekibi

Asil Liste

Işın Çelebi

Denizhan Ege

Can Çobanoğlu

Metin Tayfun İşeri

Ülkü Özcan

Münif İhsan Koz

Fatma Vildan Yirmibeşoğlu

Taylan Aksoy

Alex Cem Üster

Ahmet Kayhan

Canan Dilara Kızılyalın Uç

Yedek Liste

Mehmet Akif Aygün

Mesut Geniş

Mustafa Şimşek

Nevzat Görkem Boroğlu

Mehmet Şir

'Kazanma potansiyelimiz çok yüksek'

Işın Çelebi de stattan ayrılırken iddialı konuştu. Birleşme çağrısına olumsuz yanıt verilmesi de değinen Çelebi, "Bizim bu seçimi kazanma potansiyelimiz çok yüksek. Ancak tek liste halinde, bir akil adamın başkanlığında birlik sağlasak çok iyi olurdu, bu gerçekleşmedi" yorumunda bulundu.

İbrahim Özdemir: Florya bile gelir getirecek

Seçimin sürpriz adaylarından olan İbrahim Özdemir geçmiş dönemlerde Devlet ve Ulaştırma Bakanlığı yaptı. Üç dönem milletvekilliği olan Özdemir, Kemerburgaz projesinin yanı sıra Florya’yı taşıyıp bu alanı gelire dönüştüreceğini açıkladı. Tecrübeli isim Fatih Terim ile de çalışmak istediğini dile getirirken, Terim’in seçim malzemesi yapılmasının yanlış olduğunun altını çizmişti.

İbrahim Özdemir'in ekibi

Asil Liste

İbrahim Özdemir

Mustafa Tanrıyar

Mustafa Keten

Hilmi Develi

Volkan Vural

Cemal Sedat Dayıoğlu

Murat Atay

Selim Demir

Banu Kavak

Ali Fatinoğlu

Tamer Koldaş

Yedek liste

Tunç Üner

Reyhan Çelik

Emre Eti

Cenk Gönenç

Deniz İsmail Aras

'Bütün meseleleri bilerek geliyoruz'

Güzel bir liste oluşturduklarına inandıklarını dile getiren İbrahim Özdemir, "Uyum içerisinde çalışacak, Galatasaray'ın bütün konularına hakim, her listemizdeki arkadaşımızın arkasında uzmanlık var. Mahcup olmayız inşallah Galatasaray camiasına karşı. Galatasaray'ın bütün meselelerini bilerek geliyoruz" ifadelerini kullandı.







