Divan Kurulu'na listeler teslim edildi... Galatasaray 116 yıllık tarihi boyunca ilk kez 6 adaylı bir seçime gidecek. 12-19 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan seçimde Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, Yiğit Şardan, Işın Çelebi ve İbrahim Özdemir yarışacak.
Listeler artık Divan Kurulu'nda
6 isim de son gün sorun yaşamadı. Başkan adayları, Divan Kurulu'na listelerini teslim etti. Seçimin gerçekleştirileceği 12-19 Haziran'a kadar kampanyalar devam edecek.
Burak Elmas: 3 projeyle geliyor
Başkan adaylığını ilk açıklayan isimlerden olan Burak Elmas uzun süredir bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor. Camianın önemli isimlerinin desteğini alan Elmas, gerçekleştirdiği toplantılarda Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri ve Tevfik Fikret Spor ve Yaşam Merkezi projelerini tanıttı. Burak Elmas, kadın futbol takımını da kurarak bir ilke imza atmak istiyor. Yönetim kurulu listesine Fatih Terim’in avukatı Rezzan Özdemir’i dahil eden Burak Elmas önemli bir hamle yaptı.
Burak Elmas'ın ekibi
Asil Liste
Burak Elmas
Ali Polat Bengiserp
Mehmet Remzi Sanver
Başak Karaca
Bikem Ardakoç Kanık
Turhan Özen
Burçak Emre Zorlu
Şükrü Köksal Ünlü
Mustafa Özgür Kalelioğlu
Rezan Epözdemir
Özgür Işıtan Gün
Yedek Liste
İbrahim Reha Keskin
Selim Sefada
Abdulvahap Gazi Tanrıverdi
Mehmet Polat Kalafatoğlu
Ahmet Ozan Şene
'İnanıyoruz ve hazırız'
Burak Elmas, yönetim listesini sosyal medyadan duyururken, şu notu düştü: "Dokuz aydır aralıksız çalışıyoruz, inanıyoruz ve hazırız. Köklü, kadim Galatasaray değerlerini, çağdaş ve dinamik yönetim prensipleriyle birleştirmek için yola koyulduk. Galatasaray kazanacak. Birlikte çok şey başaracağız."
Eşref Hamamcıoğlu: Mottosu Galatasaray'a güven!
Divan Kurulu Başkanlığı da yapan Eşref Hamamcıoğlu, Mehmet Cansun döneminde de muhasip üye görevinde bulunmuştu. Mali disiplin konusuna vurgu yapan tecrübeli isim ‘Galatasaray’a güven’ mottasıyla yola çıkıyor. Daha önce adaylığını açıklayan Tuncer Hunca’yı listesine alan Eşref Hamamcıoğlu tecrübesi ile öne çıkıyor.
Eşref Hamamcıoğlu'nun ekibi
Asil Liste
Eşref Hamamcıoğlu
Osman Kocaman
Tuncer Hunca
Hayri Gürkan Eliçin
Ahmet Arif Bağlıca
Levent Yaz
Ahmet Cemal Özgörkey
Cenk Nuri Soyer
Cevat Genç
Ahmet Yavuz
Ecem Tezel Aldanmaz
Yedek Liste
Mehmet Emre Mısırlı
Emin Tan Bilge
Murat Karaman
Şükran Pelin Öztekin
Yusuf Mutlu Yıldız
'Burası Galatasaray, B planımız var'
Eşref Hamamcıoğlu daha önce yaptığı açıklamada, "'Terim ile çalışırım veya çalışmam' diye kimseye bir şey demedim. Konuşuruz. Birlikte ne yaparız? diye... Destek verecektir. Terim ile devam etmek istiyorum. Ama ‘Ben dinlenmek istiyorum' derse burası Galatasaray. Elbette B planımız olacak" demişti.
Metin Öztürk: İlk icraatı Terim'le 3 yıl!
Daha önce Galatasaraylı İş Adamları Derneği'nin başkanlığını yapan Öztürk’ün listesinde İsmail Sarıkaya, Dikran Gülmezgil, Nihat Kırmızı ve Nasuhi Sezgin gibi isimler dikkat çekiyor. Her fırsatta güçlü bir ekonomi ile yola çıkacağının altını çizen Öztürk, seçilmesi durumunda ilk icraatı olarak Fatih Terim’le bir araya gelerek üç yıllık bir yol haritası belirleyeceğini açıkladı.
Metin Öztürk'ün ekibi
Asil Liste
Metin Öztürk
Nasuhi Sezgin
Bora İsmail Bahçetepe
Rıza Tevfik Morova
Erol Erkuloğlu
Asena Yılmazkaya Dinçbaylı
M.İsmail Sarıkaya
M.Osman Aral,
Emre Alkın
Dikran Gülmezgil
Nihat Kırmızı
Yedek Liste
Sencer Seren
Sinan Müderrisoğlu
Halil Cem Burnaz
Tanur Lara Yılmaz
Ethem Baturalp Pamukçu
'Her şeyi halledeceğiz'
Metin Öztürk de seçim öncesinde iddialı konuştu: Öztürk, "Taraftarımız merak etmesin. 19 Haziran’da geliyoruz, 20’sinde hocamız göreve başlıyor. Ay sonuna kadar da sözleşmeleri bitireceğiz, her şeyi halledeceğiz" dedi.
Yiğit Şardan: Seçimin kaderini değiştirecek
Geçtiğimiz dönemler Galatasaray’da başkan yardımcılığı yapan Yiğit Şardan seçime son derece güçlü bir liste ile giriyor. Mevcut yönetiminde Abdurrahim Albayrak ile yola çıkan Şardan’ın adaylığı seçimin kaderini değiştireceğe benziyor. Camianın önde gelen isimlerinin desteğini alan Şardan tecrübesi ile dikkat çekiyor. Yiğit Şardan’ı eski başkanlardan Adnan Polat’ın da desteklediği biliniyor.
Yiğit Şardan'ın ekibi
Asil Liste
Yiğit Şardan
Abdurrahim Albayrak
Murat Yalçındağ
Özcan Çetinsoy
Ahmet Aslan
Ömer Mafa
Mete Serkan Sevim
Dorukhan Acar
Begüm Özkan
Murat Özkaya
Murat Erkul
Yedek Liste
Esen Sirel Ongun
Levent Karadeniz
Abdullah Günhan Aksoy
Kerim Polat
Hamit Karasu
'Geceleri uyuyamıyorum'
Yiğit Şardan da listesini teslim etti ve şu açıklamayı yaptı: "Seçilecek başkan zor bir dönemde görev yapacak. Ona rağmen bu kadar aday var. Bütün Galatasaraylılar'ın bu durumdan memnun olmasını bekliyorum. Aday olmaya karar verdiğimden beri geceleri uyku uyuyamamaya başladım."
Işın Çelebi: Hedef Borçları yarılamak
Adnan Polat’ın başkanlığı döneminde ikinci başkan olarak görev yapan Işın Çelebi seçimin güçlü adaylarından. Bir dönem Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı da yapan Çelebi, diğer başkan adaylarına yaptığı ‘birleşelim’ çağrısı ile dikkat çekti. Tecrübeli isim bu çağrısına destek bulamayınca bir kez daha başkanlığa aday oldu. Işın Çelebi camiaya üç yılda borçları yarıya indireceklerini taahhüt ediyor.
Işın Çelebi'nin ekibi
Asil Liste
Işın Çelebi
Denizhan Ege
Can Çobanoğlu
Metin Tayfun İşeri
Ülkü Özcan
Münif İhsan Koz
Fatma Vildan Yirmibeşoğlu
Taylan Aksoy
Alex Cem Üster
Ahmet Kayhan
Canan Dilara Kızılyalın Uç
Yedek Liste
Mehmet Akif Aygün
Mesut Geniş
Mustafa Şimşek
Nevzat Görkem Boroğlu
Mehmet Şir
'Kazanma potansiyelimiz çok yüksek'
Işın Çelebi de stattan ayrılırken iddialı konuştu. Birleşme çağrısına olumsuz yanıt verilmesi de değinen Çelebi, "Bizim bu seçimi kazanma potansiyelimiz çok yüksek. Ancak tek liste halinde, bir akil adamın başkanlığında birlik sağlasak çok iyi olurdu, bu gerçekleşmedi" yorumunda bulundu.
İbrahim Özdemir: Florya bile gelir getirecek
Seçimin sürpriz adaylarından olan İbrahim Özdemir geçmiş dönemlerde Devlet ve Ulaştırma Bakanlığı yaptı. Üç dönem milletvekilliği olan Özdemir, Kemerburgaz projesinin yanı sıra Florya’yı taşıyıp bu alanı gelire dönüştüreceğini açıkladı. Tecrübeli isim Fatih Terim ile de çalışmak istediğini dile getirirken, Terim’in seçim malzemesi yapılmasının yanlış olduğunun altını çizmişti.
İbrahim Özdemir'in ekibi
Asil Liste
İbrahim Özdemir
Mustafa Tanrıyar
Mustafa Keten
Hilmi Develi
Volkan Vural
Cemal Sedat Dayıoğlu
Murat Atay
Selim Demir
Banu Kavak
Ali Fatinoğlu
Tamer Koldaş
Yedek liste
Tunç Üner
Reyhan Çelik
Emre Eti
Cenk Gönenç
Deniz İsmail Aras
'Bütün meseleleri bilerek geliyoruz'
Güzel bir liste oluşturduklarına inandıklarını dile getiren İbrahim Özdemir, "Uyum içerisinde çalışacak, Galatasaray'ın bütün konularına hakim, her listemizdeki arkadaşımızın arkasında uzmanlık var. Mahcup olmayız inşallah Galatasaray camiasına karşı. Galatasaray'ın bütün meselelerini bilerek geliyoruz" ifadelerini kullandı.