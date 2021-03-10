Galatasaray ve Enerjisa arasında yapılan anlaşma ile Türk Telekom Stadyumu, çatısına kurulacak güneş panelleri ile kendi enerjisini üretecek. Avrupa’da bir ilk olacağı belirtilen modelle Türk Telekom Stadı’nın çatısına Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulacak. Anlaşmayla ilgili Türk Telekom Stadı’nda yapılan imza törenine Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal, Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar ve Enerjisa Enerji Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk katıldı. Yusuf Günay, yerli ve yenilenebilir enerjinin önemini vurgulayarak, şunları söyledi:

'Ekonomiye katkı sunacak'

"Galatasaray’a yakışır bir proje. Şu an tamamen atıl durumda kalan ve hiçbir şekilde kullanılmayan stadın çatısındaki 40 bin metrekarelik alanda Enerjisa tüm harcamaları kendisi yaparak bir santral kuruyor, 10 yıl boyunca işletiyor daha sonra her şeyiyle bize geçiyor. Aslında santral kurulur kurulmaz mülkiyeti de Galatasaray’a devrediyor. Hem Galatasaray hem de Türk ekonomisine önemli katkısı olacak. Santral 25 yıllık ömrü boyunca Galatasaray’a 100 milyon Lira'nın üzerinde bir katkı sağlayacak."