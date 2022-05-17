Kötü bir sezon geçirmesine karşın son dönemde taraftarının büyük bir tribün desteği verdiği Galatasaray 'da dün tepki günüydü. Son iç saha maçında Sivasspor 'a öne geçmesine karşın yenilen Sarı-Kırmızılılar geçen haftada da Başakşehir deplasmanında 0-0 berabere kalmıştı. Galatasaray'a tribünleri doldurarak destek olan taraftarı maç öncesinde oyunculara tepki gösterdi. Yaklaşık 36 bin taraftarın geldiği maçta tribünler, ısınmaya çıkan futbolculara "O forma kutsaldır nasip olmaz herkese" diye seslendi. Ardından takımın tecrübeli ismi Semih Kaya'ya çağrı yapıldı, ''Semih takımı buraya getir'' tezahüratı yapıldı.

Büyük şok yaşadılar

Semih de takım arkadaşlarını toplayıp tribüne götürdü. Bu esnada da Sarı-Kırmızılı futbolcular büyük bir şok yaşadı. Maç öncesi destek göreceklerini düşünen oyuncular taraftarların "Aşkımız renklere sizlere değil" tezahüratı yapınca büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kendi oyuncularına tepki gösteren taraftarlar, bonservisi Galatasaray'da olan ve Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün'e ise destek verdi. Öte yandan teknik direktör Torrent'in ismi anons edilirken, tribünlerden ıslık sesleri yükseldi.



