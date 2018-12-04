Galatasaray’da kaos günleri... Son 9 resmi maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen Sarı-Kırmızılılar, zirveden yavaş yavaş uzaklaşırken, karamsar tabloya çare bulunamıyor. Artık tek çıkış yolu, ara transferde yapılacak takviyeler gibi görünüyor. Peki kötü gidişin sorumlusu kim? Fatura, yönetimden sahaya kadar birçok unsura kesiliyor...

1- Takviye sözünü tutamadılar

Transferin son günlerinde Gomis’i elden çıkaran yönetim, en az 2 forvet takviyesi sözünü tutamadı. Takımın gol yükü, geçen sezon yedekliği bile tartışılan Eren Derdiyok’a kaldı. Teknik patron Fatih Terim cezalı, konuşamıyor. Onun yokluğunda Ümit Davala da söz almıyor, oyuncuların röportaja gönderilmiyor. Kamuoyu kimin ne düşündüğünü bilmiyor, öğrenemiyor.

2- Başkan 150 gün ceza alınca...

Derbiden sonra bir tek Abdurrahim Albayrak konuştu. Kulüpler Birliği ile barış çağrısı yaptı, birkaç saat sonra sosyal medyadan, “Ben öyle bir şey demedim” diye yazdı, kendi söylediğini yalanladı. Başkan Mustafa Cengiz’in TFF çıkışı etkisiz kaldı, 150 gün ceza aldı, daha fazla ceza almamak için o da, “Su akar yolunu bulur” gibi açıklamalar yapmaya başladı.

3- Terim formsuz, gençler paslanıyor

Fatih hoca formsuz. 18 yaşındaki Ozan’dan yüksek verim almasına rağmen, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Recep Gül ve Celil Yüksel gibi yetenekli isimlere bir türlü şans vermiyor. Özellikle Beşiktaş derbisinde birçok futbolcu tel tel dökülürken, Ömer Bayram ve Muğdat gibi isimlerin hamle oyuncusu olarak kullanılması hayal kırıklığı yarattı.

4- Disiplin sorunu&sakatlar

Oyuncuların disiplinsiz hareketleri kulübü zor durumda bıraktı. Fenerbahçe derbisinde yaşanan kavganın bedelini, Galatasaray daha ödüyor. Donk, Rodrigues ve Ndiaye’nin aldıkları cezalara, Serdar Aziz’in hakeme top fırlatması eklenince, eksik sayısı tavan yaptı. Üstelik kas sakatlıkları nedeniyle Belhanda, Sinan Gümüş ve Emre Akbaba gibi yetenekler sahadan uzak kaldı.

5- Bekledikleri tek şey var...

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, olan taraftara oluyor. Maçlarda en yüksek seyirci ortalamasına sahip Galatasaray’ın idmanına bile hem de ücretli olmasına rağmen 40 bin kişi gidiyor. Stada gelemeyenler her fırsatta sosyal medyadaki kampanyalarla kulübün haklarını savunmaya çalışıyor. Tek beklentileri olan, mücadeleci ve ruhuyla oynayan takımdan ise eser bile bulamıyorlar.