Galatasaray 'ın kulüple organik bağı olmayan bir formül ile PTT 1. Ligde yer alan Altınordu Spor Kulübü'nün iştiraki olan Niğde Anadolu'yu dolaylı şekilde bünyesine kattığı bildirildi.

Start Seçim Kampanyasında Verildi

Galatasaray başkanı Burak Elmas'ın seçim döneminde vaad ettiği projelerden biri olan 1481 Futbol Grubu'nun, bir şirket olarak halen Galatasaray'da yöneticilik yapan Ural Aküzüm'ün de içinde olduğu Galatasaraylı işadamları tarafından kurulduğu öğrenildi. Şirketin ilk yatırımı ise Altınordu Spor Kulübü'nden %100 hissesini satın aldığı Niğde Anadolu FK AŞ oldu. Anonim şirket statüsünde olan Niğdespor halen 2. Lig B Grubu'nda mücadele ediyor. Türkiye'deki 78 profesyonel futbol kulübünden biri olan Niğdespor müsabakalarını Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüsündeki stadyumda yapıyor.

Teknik Direktör Hızla Değiştirildi

Ural Aküzüm başkan olduktan sonra renk ve logo değişimi için TFF'ye müracaat edildiği öğrenildi. Niğde Anadolu'nun teknik direktör Erman Güraçar ile yolları geçen hafta ayırdıktan sonra Fatih Terim'in onayıyla Galatasaray altyapısında teknik direktörlük yapan Ceyhun Müderrisoğlu ile anlaştı öğrenildi. Müderrisoğlu 11 yıldır Florya'da görev yapıyor, Ozan Kabak, Mustafa Kapı, Yunus Akgün gibi altyapı oyuncularını yetiştiren hoca olmasıyla tanınıyor.

Yatırımlar Devam Edecek

Burak Elmas ve ekibinin seçim kampanyasında bahsettiği City Football Group modelini örnek alan 1481 Futbol Grubu'nun Türkiye, Avrupa ve Afrka bölgesinde başka yatırımlar yapacağı ve Galatasaray'a hizmet edecek bir profesyonel futbol ağı kurmayı hedeflediği öğrenildi. Canaydın döneminde Beylerbeyispor'la pilot takım tecrübesini yaşayan Galatasaray, Adnan Polat döneminde şirket statüsündeki takımı ücretsiz biçimde elden çıkarmıştı. (Hürriyet)