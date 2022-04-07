Sarı-Kırmızılılarda heyecanla beklenen seçim öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray ’da Begüm Özkan adaylığını açıklamaya hazırlanıyor. Adnan Polat ve camianin önemli isimlerinin kendisine destek vereceği öğrenildi. Dernekler masasının kararına göre adaylığını açıklayacak…

Burak Elmas başkanlığındaki yönetimin seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldığı Sarı-Kırmızılı kulüpte daha önce Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu adaylıklarını açıklamıştı. Galatasaray Kulübü'nde 30 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü genel kurul için adayların, 8 Nisan Cuma gününe kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.

Yakup Çınar