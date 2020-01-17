Galatasaray’da lige dönüş zamanı... İkinci yarı hazırlıklarına 4 Ocak’ta Florya’da başlayan Sarı-Kırmızılılar, 10 Ocak’ta Antalya’ya geçerek iki özel maç oynamış ve ardından kupa sınavı için Rize’ye geçmişti. Çaykur Rize deplasmanından 1- 1 beraberlikle dönen Cim Bom, gözünü Süper Lig’deki Denizlispor maçına çevirdi. Pazar günü kendi sahasında Ege temsilcisini konuk edecek olan Galatasaray, ilk haftada 2-0 mağlup olduğu rakibinden rövanşı almaya kararlı. Kritik maçın provalarına start veren Aslan, 3 puanı hanesine yazdırarak ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmanın hesapları içinde.

Gözler bu seride

Bu maçın ardından kupada Rize ile rövanş mücadelesine çıkacak olan Sarı-Kırmızılılar, ligde ise Konyaspor’a konuk olacak. Ardından içeride Kayserispor, dışarıda da Kasımpaşa ile oynayacak Galatasaray’ın hedefi, bu periyotu kayıpsız atlatarak, Sivasspor’la aradaki 10 puanlık farkı eritmek ve zirve yarışına yeniden ortak olmak.

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