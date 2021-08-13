Fatih Terim, Luyindama'nın PSV maçlarındaki performansından memnun kalmamış ve savunmanın göbeğinde Marcao'nun yanına hızlı bir stoper alınmasını istemişti. Danimarka'nın Kopenhag takımından Nelsson'u iki gün önce renklerine bağlayan Sarı-Kırmızılılar'da stoper operasyonu devam ediyor. Göztepe 'den Alpaslan'ı bu bölgeye transfer eden Galatasaray yerli rotasyonunu artırmak için Konya'dan Abdülkerim Bardakçı ve Gençlerbirliği'nden Arda Kızıldağ için de girişimlerini sürdürüyor.

Son seneleri

Abdülkerim bir süre önce de gündeme gelmiş, ancak resmi adım atılmamıştı. Sarı-Kırmızılılar kulüpleriyle sözleşmeleri önümüzdeki sezon sona erecek iki oyuncuyu makul bonservis bedeliyle takıma kazandırmak istiyor. İki isimden birini alarak Alpaslan ile birlikte defanstaki yerli rotasyonunun da güçlendirilmesi hedeflenirken, transferin kısa sürede neticelendirilmesi planlanıyor.