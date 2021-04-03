Galatasaray'ın iki stoperi Marcao ve Luyindama'nın sarı kart cezalısı olması ve Ahmet Çalık ile Emin Bayram'ın transferleri nedeniyle bu bölgede sıkıntı yaşanmıştı. Hatayspor maçına ilk 11'de Donk'un yanında Gedson Fernandes başlarken ikinci yarıda bu bölgeye Şener Özbayraklı geçti

Gedson Fernandes kariyerinde ilk kez stoper bölgesinde oynarken 45 dakika sonra görevini Şener'e bırakıp orta alana geçti