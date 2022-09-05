Mutlaka yerli bir savunmacıyı kadrosuna katmak isteyen Cim Bom için süre daralıyor. Transferin kapanmasına sayılı günler kala halen bu bölgeye bir transfer yapılmadı. Stoper için de iki isim üzerinde duruluyor... İtalya Serie Aekiplerinden Sassuolo'nun formasını giyen Kaan Ayhan için 6 milyon Euro istendi. Fakat Cim Bom, 4 milyon Euro'nun üzerine çıkmadı.

Çağlar'da şartlar zorlanıyor

Yeşil-Siyahlı kulüp ile yapılan görüşmelerde orta yol aranıyor. Bir diğer aday da Çağlar Söyüncü. İngiliz ekibi Leicester City'de, bu sezon henüz süre alamayan Milli savunmacının, en azından bir yıllığına kiralanma ihtimali üzerinde duruluyor. 26 yaşındaki futbolcunun, Sarı-Kırmızılı formayı giymesi için şartlar zorlanıyor. Aslan, iki oyuncudan birini mutlaka transfer etmek istiyor.



