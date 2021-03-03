Bir yandan Ankaragücü deplasmanına hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, diğer taraftan hafta sonundaki Sivasspor maçında oynamak için stat arayışında! Türk Telekom Stadı'ndaki zemin düzenleme çalışmaları henüz beklenen sonucu vermediğinden, Galatasaray Yönetimi'nin İstanbul içinde yeni stat talebi olsa da beklenen cevaplar gelmedi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nı kullanmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşme yapan Sarı-Kırmızılılar'a, aynı gün burada oynanacak Karagümrük maçı sebebiyle olumsuz yanıt verildiği öğrenildi. Daha sonra Recep Tayyip Erdoğan Stadı konusunda Kasımpaşa Yönetimi ile görüşen Galatasaray Yönetimi'ne, buradan da zeminin halihazırda iyi durumda olmaması ve perşembe günü (yarın) Kasımpaşa-Trabzon maçında çimlerin yine yıpranacağı gerekçesiyle olumsuz dönüş yapıldığı bildirildi.

Görüşmelere devam ediyorlar

Sarı-Kırmızılılar bu sebeple Türk Telekom Stadı'ndaki çalışmaları hızlandırdı. Daha önce 650 kilogramlık çim tohumunu stat zeminine döken yetkililer, bu tohumların etkili şekilde iş görebilmesi için yapay güneş ışınlarını 24 saatlik mesai yöntemiyle kullanmaya başladı. Statta gece gündüz çalışmalar yapılıyor. Zeminin Sivasspor karşılaşmasına kadar daha iyi bir noktaya geleceği tahmin ediliyor. Yönetimin her ihtimale karşın diğer kulüplerle stat görüşmesi yaptığı da gelen haberler arasında.



