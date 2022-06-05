Galatasaray 'da taraftarları sevindiren bir iddia ortaya atıldı. Sarı kırmızılıların stadyumunun ismi, Dursun Özbek ve yönetiminin seçilmesi halinde değişecek.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Erden Timur'un sponsor olduğu NEF Stadyumu'nun adının Ali Sami Yen olarak güncellenmesi bekleniyor.

Galatasaraylıları yeniden havaya sokmak isteyen yönetimin, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin adını ise NEF Kompleksi olarak değiştirmeyi planladığı belirtildi.

Konuyla ilgili seçim sonrasında daha net açıklamaların yapılması bekleniyor.