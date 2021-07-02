Galatasaray 'da transferin önündeki tüm engeller kalktı. Yeni başkan Burak Elmas ve ekibi, geçmiş dönemlere ait alacakların bir kısmını ödeyerek, UEFA'ya gönderilmesi gereken borçsuzluk kağıdını aldı ve kulübün önünü açtı.

Sarı-Kırmızılılar için artık transferde imza ve şov zamanı. Teknik direktör Fatih Terim'in verdiği liste doğrultusunda birçok oyuncuyla sözleşme yapılacak. Yeni anlaşmalar nedeniyle kulüp içerisinde ciddi bir hareketlilik var. Transferler kadar, sözleşmesi sona eren ve yeniden mukavele imzalanacak oyuncular da önümüzdeki günlerde birer birer takıma katılacak.