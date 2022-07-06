Yeni teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray , Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sabah antrenmanını gerçekleştirdi.

Milli takımlarından dönen futbolculara, ısınmanın ardından laktat testi uygulandı. Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma ile başladı. Top kapma ve pas çalışması ile devam eden antrenmanda areobik koşu da gerçekleştirildi.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki çalışma, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde, dar alanda jokerli çift kale oyun ile sona erdi.

Galatasaray'ın Avusturya kampı yarın başlıyor

Galatasaray Futbol Takımı, sezon öncesi çalışmalarının yurt dışı etabı için yarın saat 14.00'te özel bir uçakla Avusturya'nın Graz kentine gidecek. Oradan da karayoluyla Bad Waldersdorf kasabasına geçecek. Sarı Kırmızılılar, 19 Temmuz'a dek çalışmalarını burada sürdürecek.