Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik turnuva oyunları oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

LINNES ÖZEL ÇALIŞTI, BELHANDA’NIN TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Martin Linnes, tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde sahaya dönüş ve adaptasyon ile ilgili özel bir çalışma yaptı.

BB Erzurumspor maçının ardından sol üst arka adalesinde ağrı hisseden ve yapılan MR tetkikleri sonrasında sol üst arka adale grubunda hafif – orta derece zorlanma (Münih 3A) tespit edilen Younes Belhanda’nın tedavisine başlandı.

Galatasaray, Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

İSTANBUL,(DHA)