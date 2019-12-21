Galatasaray'da son dakika gelişmesi... İngiltere'de patlayan transfer bombasının etkileri, Galatasaray cephesinde hissediliyor... Sarı- Kırmızılılar, uzun süredir Liverpool forması giyen Xherdan Shaqiri’nin peşindeydi. Bu sezon İngiliz devinde istediği şansları bulamayan ve yedek kulübesine hapsolan İsviçreli yıldızın kiralanması için birkaç girişimde bulunan Galatasaray Yönetimi, “Biraz bekleyin” cevabıyla karşılaştı. Ancak Premier Lig temsilcisinin son transferi, tam anlamıyla Shaqiri’nin Galatasaray’a transferindeki çok önemli bir engeli kaldırmış oldu.

Liverpool, önceki gün Japon yıldız Takumi Minamino’nun, 8.5 milyon Euro’ya Red Bull Salzburg’dan transfer edildiğini açıkladı ve bir imza töreni yapıldı. 24 yaşındaki futbolcu, sezonun ikinci yarısından itibaren İngiliz kulübünün formasını giyecek.

Galatasaray’ı yakından tanıyor

Bu transferle birlikte, Shaqiri’nin forma şansı hiç kalmadı ve Liverpool’un talep ettiği bekleme sürecindeki engel ortadan kalkmış oldu. İngilizler artık, 29 yaşındaki futbolcunun ayrılığına sıcak bakıyor. Kırmızılar önceliği yine bonservisli tekliflere verecek olsa da Galatasaray cephesi bir kez daha devreye girerek kiralama teklifini yineleyecek.

Solak olan ve sağ kanatta ters ayakla görev yapan Shaqiri, daha önce üç farklı transfer döneminde Galatasaray’ın gündemine gelmişti. Yıldız futbolcu, Liverpool’la yollarını ayırması halinde, Galatasaray’da oynama fikrine oldukça sıcak bakıyor.

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