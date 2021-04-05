Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray Lisesi Müdürü Vahdettin Engin hakkında sert bir açıklama yayınladı. 1959 öncesi açıklamaları nedeniyle Sarı-Kırmızı kulüp Vahdettin Engin'e "Derhal istifa et" çağrısı yaptı.

Vahdettin Engin ne demişti?

Bir tevizyon programına canlı yayın katılan Engin “Türkiye Futbol Birinciliği devam ederken İstanbul Ligi de devam ediyor. Türkiye Futbol Birinciliği önüne geçmiştir. Dolayısıyla bu dönemlerdeki geçerli olması gereken İstanbul şampiyonu değil, bütün organizasyon içinde rakipleriyle karşılaşıp şampiyon olan kulübün Türkiye şampiyonu olarak kabul edilmesi gerekir." ifadelerini kullanmıştı.

Engin'in bu açıklamaları sonrası Sarı-Kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan büyük tepki göstermişti...









İşte Galatasaray'ın resmi sitesinden yaptığı açıklama!