Eski başkan yardımcısı Adnan Öztürk, Doğan Hasol, İzzettin Doğan, Refik Arkan divan eski başkanı İrfan Aktar ile başkan adayları Burak Elmas ile Eşref Hamamcıoğlu’nun yanı sıra İnan Kıraç da Les Ottomans Oteli’ndeki davete katıldı.

Camianın önde gelen isimleri Galatasaray’da yapılacak seçim ve sorunları masaya yatırırken, Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu'nun başkanlığa dair projeleri, çalışmaları da dinlendi. Elmas ile Hamamcıoğlu’nun seçime tek liste ile girmesinin söz konusu olmadığı belirtildi.









ELMAS'TAN AÇIKLAMA

Başkan adaylarından Burak Elmas, Ünal Aysal'ın davetiyle alakalı sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Elmas açıklamasında, "Bu akşam Sn. Ünal Aysal'ın nazik daveti üzerine, bir grup kıymetli Galatasaraylı ve başkan adayı Sn. Eşref Hamamcıoğlu'nun da bulunduğu bir toplantıya katıldım. Fikir alışverişinde bulunduk, kendilerine dokuz aylık planlı çalışmamızı, arkasındaki büyük emeği ve ekibi anlattım. Bu toplantıya başka anlam ve söylenti yükleyenlere itibar etmeyiniz. Yarın, çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğimiz bir gün olacak" ifadelerini kullandı. (Hürriyet)