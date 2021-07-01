Galatasaray yabancı transferinde mutlu sona ulaşmak üzere. Başkan Burak Elmas ve ekibinin gayretleriyle bürokratik engeller aşılırken, artık sıra resmi imzalara geldi. PSV Eindhoven ile Temmuz'un üçüncü haftasında oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçlarına kadar, teknik patron Fatih Terim'in istediği takviyeleri kadroya katmayı hedefleyen Sarı-Kırmızılılar, artık somut adımlar atıyor. Kulüpte büyük bir hareketlilik yaşandığı öğrenilirken, bugün ve yarın önemli isimlerin açıklanması bekleniyor.

Haftaya takıma katılacaklar

Bu isimlerin başında da Henry Onyekuru, Gedson Fernandes ve Alex Moreno geliyor. KAP bildirimlerinin ardından üç oyuncunun da önümüzdeki hafta takıma katılması hedefleniyor.

Terim'in tercihi Moreno

Özellikle sol bekte birçok adayla görüşmeler yapılırken, tercihin kimden yana kullanılacağı merak konusu haline gelmişti. Terim'in son kararı, transferi diğerlerine göre daha zor görünse de Alex Moreno oldu. Sarı-Kırmızılılar, 28 yaşındaki İspanyol futbolcu ile yıllık 1.2 milyon Euro karşılığında el sıkıştı. Son olarak oyuncunun kulübü Real Betis'le satın alma opsiyonu üzerinde pazarlıklar yapılıyor.









İkisinden biri kiralık

Terim'in eski öğrencileri Henry Onyekuru ve Gedson Fernandes de İstanbul'a dönüş için gün sayıyor. Onyekuru, doğrudan bonservisiyle birlikte Sarı-Kırmızılı kulübe imza atacak. Fernandes ise satın alma opsiyonuyla Benfica'dan tekrar kiralanacak. Her ne kadar opsiyon, Galatasaray'ın istediği kadar düşük bir seviyede olmasa da tıpkı Onyekuru'da olduğu gibi, oyuncunun baskısıyla ilerleyen dönemde bu fiyatın da kırılabileceği düşünülüyor.

Metin Karabaş