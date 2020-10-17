Sarı- Kırmızılılar'ın teknik patronu Fatih Terim, yönetim ve oyuncu izleme (scout) ekibiyle bir toplantı yaptı. Geride bıraktığımız transfer döneminden çok memnun olmayan tecrübeli hoca, Ocak ayında aynı hataları yapmamaları gerektiğini bildirdi. Bu nedenle başarılı çalıştırıcı, şimdiden takımın ihtiyaçlarını, istediği özellikli oyuncuları ve kadroda düşünmediği isimleri aktardı.

5 isim için teklifleri değerlendirin!

Terim devre arasında mutlaka genç ve sonraki satıştan kulübe para kazandıracak stoper, orta saha ve kanat oyuncusu istiyor. Öte yandan deneyimli teknik adam, Şener Özbayraklı, Belhanda, Feghouli, Babel ve Diagne için de teklif gelirse değerlendirilmesini talep etti. Yönetimin de şartlar doğrultusunda Terim'in gönlünü almak adına en doğru transferlerin yapılacağının sözünü verdiği öğrenildi.

Metin Karabaş