Ara transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray 'ın ihtiyaç listesi kabarık...

Kaleci, orta saha ve forvet takviyeleri yaparak ligin ikinci yarısında zirveyle puan farkını azaltmak isteyen Galatasaray Avrupa vizesi almayı yeni hedef olarak belirlemek istiyor. Ancak maddi sıkıntılar Aslan'ı bir hayli zorluyor.

Geçtiğimiz gün teknik direktör Fatih Terim ile bir araya gelen Başkan Burak Elmas da satmadan oyuncu almalarının bir hayli zor olduğunun altını çiziyor.

YILDIZLARA VETO

Avrupa'da son 16 turunda yoluna devam eden Cimbom, gösterdikleri performansla dev kulüplerin radarına giren Kerem ve Marcao'yu satmayacak. Buna karşılık Yedlin, Luyindama, Babel ve Diagne'ye hiçbir teklif gelmemesi hesapları bozuyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Yıllık 3 milyon 850 bin avro kazanan Feghouli, Visca'nın Trabzon'a transferinin ardından Başakşehir'in gündeminde. Eğer Cezayirli yıldız Başakşehir ile anlaşırsa ücret yükünde açılan boşluk Cimbom'a ilaç olacak.