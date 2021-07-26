Aslan transferde gözünü karattı. Önceki gün Alexandru Cicaldau'yu tam 6.5 milyon Euro'ya renklerine bağlayan Cim Bom bu kez de gözüne bir başka Rumen orta saha Olimpiu Morutan'ı kestirdi. Sarı-Kırmızılı ekip bu transfer için kesenin ağzını da açtı. 'Şartlar zorlansın' dedi Avrupa'dan başta İnter'in radarında olan 22 yaşındaki on numara için Galatasaray'ın tam 8 milyon Euro'luk teklifle FCSB'nin kapısını çaldığı öğrenildi. Cicaldau'yu daha çok 8 numara gibi oynatmayı düşünen Fatih Terim'in bu nedenle Morutan'ı da kadrosunda görmeyi çok istediği ve Başkan Burak Elmas'a şartların zorlanması gerektiğini ilettiği kaydedildi. Rumen basınında çıkan haberlerde de tok satıcı rolünde olan FCSB'nin pazarlıkları kızıştırmak adına 12 milyon Euro'dan aşağı inmediği belirtildi. Orta yolun bulunması adına pazarlıkların kıran kırana devam ettiği de gelen haberler arasında.

Potansiyelleri iştah kabartıyor!

Hem skorer hem de yüksek kimyalı bir takım yaratmak isteyen Terim, Cicaldau ve Morutan'ı bir araya getirmeyi hedefliyor. Yönetim de tecrübeli hocanın talepleri doğrultusunda tüm şartları zorluyor. Cicaldau'nun 24, Morutan'ın da 22 yaşında olmaları bir sonraki satışları düşünüldüğünde Burak Elmas ve ekibinin iştahını kabartıyor. Bilindiği üzere Cicaldau'nun serbest kalma bedeli 25 milyon Euro olarak belirlenmişti.