Ara transferde kadrosuna golcü takviyesi yapmaya hazırlanan Galatasaray 'a flaş aday... Real Madrid'in 23 yaşındaki Sırp santrforu Luka Jovic'in, SarıKırmızılılar tarafından takibe alındığı iddia edildi. Bu sezon Real Madrid formasıyla La Liga'da sadece 71 dakika, Şampiyonlar Ligi'nde de 35 dakika şans bulabilen Jovic'in, devre arasında kiralanmasının gündeme geldiği öğrenildi. Genç hücumcuya talip olan kulüplerden birinin de Galatasaray olduğu belirtiliyor. Günün sürprizi ise Jovic'ten geldi. Sırp forvet, sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takibe alarak iddiaları güçlendirdi.









63 milyon Euro'ya aldılar

Real Madrid, Jovic'i 2019 yazında tam 63 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek Frankfurt'tan transfer etti. Geçen sezonun devre arasında bir kez daha eski kulübüne kiralanan genç yetenek, İspanya'da henüz beklentileri karşılayabilmiş değil. Ülkesinde Kızılyıldız formasıyla 48 maçta 13 gol atan, Frankfurt'ta 93 maçta 40 kez fileleri havalandıran Jovic, Real'de ise 40 maçta 2 golde kaldı. İspanyol devi, genç oyuncuyu bir kez daha kiralık vererek yıldızını tekrar parlatmak istiyor.

Mohamed & Diagne topun ağzında

Sarı-Kırmızılı ekibin kadrosundaki iki golcü; Mostafa Mohamed ve Mbaye Diagneile devre arasında yolların ayrılması ihtimali oldukça yüksek. Mohamed'in 4 milyon Dolar'lık satın alma opsiyonunu kullanıp, 10 milyon Euro'nun üzerinde bir bedelleFransa'ya satmaya hazırlanan Galatasaray Yönetimi, iyi bir teklif gelmesi halinde Diagne'nin satışına da onay verecek. Bu durumda gündemdeki Jovic'in yanı sıra Rumen forvet Andrei Ivan'ın transferine deağırlık verilmesi planlanıyor.







